Messina. Sequestrati 10 kg di droga e 204 cartucce, 3 arresti

2 kg trovati in un'auto in zona sud, poi altri 8 kg trovati in casa

MESSINA – 1 kg e 100 di cocaina, 1 kg di hashish, un coltello a serramanico e 1.780 euro. I carabinieri del Radiomobile li hanno trovati durante un controllo in zona sud, in un’auto con a bordo un 47enne pregiudicato, la moglie di 45 anni e un giovane di 22 anni. La successiva perquisizione in casa dei coniugi ha permesso di trovare altri 26 grammi di hashish e 6.700 euro in contanti.

Il fiuto del cane della Finanza scopre il carico d’armi e droga

L’indagine ha spinto i militari a controllare anche la zona vicino a casa della sorella del 47enne, dove era parcheggiata un’altra auto di proprietà della donna. Grazie al contributo fondamentale di un’unità cinofila della Guardia di Finanza di Messina, all’interno del veicolo sono stati trovati oltre 6 chili di hashish in panetti, 1,3 chili di cocaina, circa 700 grammi di marijuana e 204 cartucce di vari calibri.

I provvedimenti

Tutti e tre i fermati sono stati portati al carcere di Messina Gazzi in attesa di decisione del giudice. La sostanza stupefacente sequestrata verrà inviata ai Carabinieri del Ris per le analisi di laboratorio.