 Messina. Sequestrati 10 kg di droga e 204 cartucce, 3 arresti

Messina. Sequestrati 10 kg di droga e 204 cartucce, 3 arresti

Redazione

Messina. Sequestrati 10 kg di droga e 204 cartucce, 3 arresti

mercoledì 11 Novembre 2026 - 14:40

2 kg trovati in un'auto in zona sud, poi altri 8 kg trovati in casa

MESSINA – 1 kg e 100 di cocaina, 1 kg di hashish, un coltello a serramanico e 1.780 euro. I carabinieri del Radiomobile li hanno trovati durante un controllo in zona sud, in un’auto con a bordo un 47enne pregiudicato, la moglie di 45 anni e un giovane di 22 anni. La successiva perquisizione in casa dei coniugi ha permesso di trovare altri 26 grammi di hashish e 6.700 euro in contanti.

Il fiuto del cane della Finanza scopre il carico d’armi e droga

L’indagine ha spinto i militari a controllare anche la zona vicino a casa della sorella del 47enne, dove era parcheggiata un’altra auto di proprietà della donna. Grazie al contributo fondamentale di un’unità cinofila della Guardia di Finanza di Messina, all’interno del veicolo sono stati trovati oltre 6 chili di hashish in panetti, 1,3 chili di cocaina, circa 700 grammi di marijuana e 204 cartucce di vari calibri.

I provvedimenti

Tutti e tre i fermati sono stati portati al carcere di Messina Gazzi in attesa di decisione del giudice. La sostanza stupefacente sequestrata verrà inviata ai Carabinieri del Ris per le analisi di laboratorio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore
Galleria Vittorio Emanuele, via ai lavori per riaprire l’accesso lato nord
Terremoto 4.1 alle Eolie. Sciame sismico, 23esimo giorno consecutivo di scosse
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED