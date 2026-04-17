Incontro con i candidati sindaci su lavoro, imprese e opportunità

Appuntamento sabato con i cinque che si sfidano per la poltrona di primo cittadino a Messina. Organizza l'Ucid

MESSINA – Un incontro con i candidati a sindaco di Messina: Basile, Russo, Sciacca, Scurria, Valvieri. L’Ucid – Unione cristiana imprenditori e dirigenti sezione di Messina, in collaborazione con le associazioni dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e del lavoro di Messina, lo organizza per sabato 18 alle ore 11 presso la sede dell’Azione Cattolica in Via I Settembre 119.

L’incontro dal titolo “Lavoro, imprese e opportunità’” vedrà le associazioni cattoliche del territorio porre quesiti su questi temi.