 Incontro con i candidati sindaci su lavoro, imprese e opportunità

Incontro con i candidati sindaci su lavoro, imprese e opportunità

Redazione

Incontro con i candidati sindaci su lavoro, imprese e opportunità

venerdì 17 Aprile 2026 - 19:13

Appuntamento sabato con i cinque che si sfidano per la poltrona di primo cittadino a Messina. Organizza l'Ucid

MESSINA – Un incontro con i candidati a sindaco di Messina: Basile, Russo, Sciacca, Scurria, Valvieri. L’Ucid – Unione cristiana imprenditori e dirigenti sezione di Messina, in collaborazione con le associazioni dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e del lavoro di Messina, lo organizza per sabato 18 alle ore 11 presso la sede dell’Azione Cattolica in Via I Settembre 119.
L’incontro dal titolo “Lavoro, imprese e opportunità’” vedrà le associazioni cattoliche del territorio porre quesiti su questi temi.

Lillo Valvieri

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