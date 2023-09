Indice di sportività: Messina prima in Sicilia, 72ª a livello nazionale - Tempostretto

La classifica elaborata da Pts per Il Sole 24 Ore. La nostra città perde 22 posizioni rispetto all'anno scorso

L’indice di sportività delle Provincie italiane, nelle classifiche elaborate da Pts per Il Sole 24 Ore, vede Messina al 72° posto, sul podio Trento, Trieste e Cremona. Le classifiche sullo sport italiano, in questo indice giunto alla sua 17ª edizione, tiene conto di 32 indicatori suddivisi in quattro categorie: impianti sportivi, sport di squadra, sporti individuali, sport e società.

Messina si piazza in 72ª posizione con 318,31 punti, guadagna più punti rispetto ai 298 del 2022 ma in quell’anno si era piazzata al 60° posto, in questo 2023 perde quindi dodici posizioni nella classifica che tiene conto delle 107 Province italiane. Si può comunque festeggiare per essere primi in Sicilia visto che Ragusa è 76ª, segue Catania 81ª, Siracusa 82ª, Palermo 87ª, Trapani 93ª, Caltanissetta 101ª, Agrigento 103ª ed Enna 104ª.

Gli indicatori nella quattro categorie

Nella prima voce relativa agli impianti viene tenuto conto degli atleti tesserati, di quanti tecnici e ufficiali di gare dispone, società e attrattività per gli eventi sportivi. In questa sola categoria Messina scende all’86° posto, perdendo otto posizioni rispetto all’anno precedente.

Va forte invece negli sport di squadra (calcio professionistico e non, pallavolo, basket, società dilettanti) dove rispetto a tutte le Province d’Italia balza al 53° posto anche se, sempre rispetto all’anno passato, perde sette posizioni.

Peggio negli sport individuali, quali ad esempio ciclismo, atletica, nuoto, tennis e motori, dove piomba al 76° posto, perdendo 14 posizioni rispetto all’anno passato.

Ultima voce sport e società che raccoglie al proprio interno lo sport declinato ai bambini, alle donne, ai disabili e attività legate a turismo e natura o alla cultura e storia, Messina è al 65° posto e rimane praticamente stabile rispetto all’anno passato cedendo una sola posizione.

Alcune indicazioni specifiche

Negli sport di squadra a trainare la provincia di Messina è il basket al 26° posto, mentre a livello individuale il tennis nella provincia peloritana vale il 20° posto nazionale. Il miglior risultato in assoluto arriva però dalla formazione per lo sport, un settimo posto che tiene conto dei corsi universitari, licei sportivi e immatricolati in scienze motorie.

La provincia di Messina si piazza 34ª per tasso di praticabilità sportiva, ma è solo 74ª per l’attrattività di eventi sportivi, dietro Palermo ma davanti a Catania. Un altro indicatore invece certifica come a Messina e in provincia vadano meglio gli sport all’aperto rispetto a quelli indoor.