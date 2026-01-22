L’Acr Messina sbarca in Australian con la Global Academy

La società biancoscudata tra raduni internazionali, allenamenti in vista di Acireale e generosità verso le zone colpite dal ciclone Harry

Il lavoro extra campo dell’Acr Messina continua. Con grande soddisfazione il presidente Justin Davis ha portato un po’ di Acr Messina nella sua Australia, in questi giorni infatti è in corso la Global Academy che ha in Carmine Coppola l’ambasciatore. Decine di ragazzi si stanno cimentando in allenamenti di calcio vestendo i colori della biancoscudata. Un ulteriore dimostrazione della serietà della proprietà e del progetto che deve però camminare di pari passo con il lato sportivo e quindi la salvezza del titolo di Serie D.

In quest’ottica il Messina dopo l’infelice stop di Gela ha ripreso gli allenamenti al Marullo di Bisconte, gradoni per tutti nell’allenamento di ieri. Verso il recupero Tourè e Maisano, assenti nell’ultima trasferta, Yekalej invece ancora ai box così come l’under Sturniolo. La squadra agli ordini di mister Parisi prosegue ad allenarsi in vista dell’importante match salvezza che li vedrà affrontare in casa l’Acireale, etnei quasi dimezzati dal giudice sportivo con tanti squalificati dopo il pareggio subito nei minuti finali contro la Nuova Igea Virtus in casa.

Il Messina a sostegno delle zona colpite

Proprio in vista di questa partita e restando all’attualità la proprietà, nelle persone dell Presidente Justin Davis e il Vice Presidente Morris Pagniello, si stringe con profondo dolore alla Sicilia per le devastazioni subite. Il Presidente Justin Davis dichiara: “Il cuore si spezza nel vedere quelle immagini della nostra amata Sicilia flagellata dalla furia di questo ciclone. È straziante assistere impotenti alla sofferenza di questa terra meravigliosa e della sua gente, colpite senza pietà da una forza contro cui è impossibile difendersi”.

“Il mio pensiero – prosegue Davis – va a tutte le famiglie, agli imprenditori, a chi ha visto il lavoro di una vita spazzato via in poche ore. Sento il vostro dolore come se fosse il mio. Ma vi prego, non arrendetevi: questa terra ha sempre saputo rialzarsi con dignità e coraggio. E noi saremo al vostro fianco. L’Acr Messina non può restare indifferente davanti a tanta sofferenza. Per questo abbiamo deciso che per ogni biglietto venduto destineremo 2€ alle aziende e alle famiglie colpite nella zona messinese. È un gesto piccolo, ma viene dal cuore. Insieme ce la faremo, perché questa è la nostra terra e questo è il nostro popolo”.