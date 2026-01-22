Maltempo Calabria, Falcomatà: “su altre aree ci sarebbe già un Consiglio dei Ministri straordinario”

Il consigliere regionale del Pd, Falcomatà denuncia l’assenza di iniziative concrete anche a distanza di giorni dalla fine dell’allerta

REGGIO CALABRIA – Per il consigliere regionale del Partito Democratico, Giuseppe Falcomatà, se i danni di causati dal ciclone Harry si fossero verificati in altre zone del Paese, la risposta delle istituzioni sarebbe stata ben diversa, più rapida e concreta.

“Se fosse accaduto altrove – afferma – avremmo già visto la convocazione di un Consiglio dei Ministri straordinario, decine di dichiarazioni di esponenti nazionali, visite sui litorali devastati dalle onde e probabilmente anche un decreto d’urgenza con lo stanziamento di fondi per la bonifica delle aree colpite”. Uno scenario che, a suo dire, stride con quanto sta accadendo in Calabria, dove da domenica notte la regione è stata investita da un vero e proprio ciclone che ha provocato danni stimati in centinaia di milioni di euro.

Falcomatà denuncia l’assenza di iniziative concrete anche a distanza di giorni dalla fine dell’allerta. “A 24 ore dalla cessata emergenza – sottolinea – la classe di governo regionale e quella nazionale eletta in Calabria non hanno ancora mosso un dito: nessuna visita nelle aree colpite, nessun conforto agli amministratori e ai cittadini, nessuno stanziamento immediato di risorse dedicate”.

Nel mirino finisce anche il presidente Roberto Occhiuto

Nel mirino del consigliere regionale finisce anche il presidente della Regione Calabria, accusato di minimizzare l’emergenza. “Mentre decine di Comuni sono in ginocchio – dichiara – il governatore trova il tempo per annunciare che non si candiderà al congresso di Forza Italia e sull’emergenza maltempo si limita a dire che ‘il peggio è passato’ o che ‘chiederemo lo stato di emergenza’”.

Da qui una serie di domande che Falcomatà rivolge direttamente alle istituzioni regionali e nazionali: quali azioni concrete sono già state avviate? Quante risorse sono state stanziate per aiutare i Comuni nella bonifica e nella messa in sicurezza dei territori? Esiste già un fondo straordinario per la ricostruzione? E cosa ha fatto il Governo, della stessa parte politica della giunta regionale, per sostenere realmente le popolazioni colpite e risarcire i danni subiti?

Ieri in Commissione Bilancio ho chiesto ufficialmente lo stanziamento di risorse straordinarie per i Comuni colpiti. Di fronte a una calamità naturale – conclude – le chiacchiere stanno a zero: servono fatti, provvedimenti e atti concreti”.