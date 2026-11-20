Lo sciopero generale vissuto dagli studenti e dai lavoratori precari di Messina

Studenti, lavoratori precari e cittadini che non arrivano a fine mese. Anche Messina scende in piazza per protestare contro il caro vita. La Cgil ha portato i cittadini in strada in 100 piazze italiane.

“Il futuro non si taglia”, è il grido d’allarme della scuola. A raccontare i problemi vissuti da studenti e insegnanti è la segretaria generale di Flc Cgil Messina, Patrizia Donato.

A guidare il corteo per le vie di Messina il segretario generale, Pietro Patti. “A Messina molti studenti non hanno il tempo pieno o le scuole disponibili, gli universitari non hanno le borse di studio”, dichiara Patti.

In mezzo alla manifestazione tanti studenti, sia liceali che universitari. A parlare per la Rete degli Studenti Medi è Federico Auditore. “Siamo qui per supportare i problemi degli studenti, uno tra tutti l’edilizia scolastica in Sicilia”.