Interdonato: “Se non si rispettano le regole, degrado inevitabile”

La presidente di Messina Servizi risponde alla segnalazione di un nostro lettore

MESSINA – Ieri, martedì 27 maggio, abbiamo pubblicato una segnalazione WhatsApp con la quale un lettore ha denunciato il comportamento di incivili che abbandonano rifiuti e suppellettili a Catarratti. Abbiamo interessato della questione la presidente di Messina Servizi. Maria Grazia Interdonato ci ha risposto così: “Conosco bene la situazione. Il problema si trascina da anni e riguarda un condominio che non intende mantenere i carrellati all’interno dei suoi spazi ma li posiziona all’esterno, su strada. Più volte i vigili si sono recati sul posto chiedendo ai condomini di spostare all’interno i carrellati. Anzi, in diverse occasioni la stessa Messina Servizi ha provveduto a ricollocarli correttamente. Puntualmente, però, vengono riportati all’esterno sulla strada, non rispettando le regole dettate dal regolamento comunale”.

I rifiuti vanno differenziati e collocati secondo calendario

Continua la presidente: “Peraltro, riscontriamo che in questo condominio si effettua solo ed esclusivamente un conferimento di materiale non differenziato giornaliero, senza rispettare né il calendario né le corrette modalità di conferimento. Anche questo comportamento è stato più volte segnalato dagli operatori della Messina Servizi direttamente alla Polizia municipale. Quest’ultima ha intimato più volte al condominio il rispetto delle regole, ma nulla sinora è cambiato”.

D’altra parte, non si può pretendere che Messina Servizi effettui ogni giorno la raccolta di materiale non differenziato. E così è inevitabile che si crei la condizione di degrado descritta dal vostro lettore, che ha evidenziato anche la presenza di topi. Inoltre la spazzatura lasciata in modo indiscriminato, rappresenta un richiamo per chi vuole abbandonare vecchi mobili e suppellettili.

Il rispetto delle regole fa bene a tutti

“In sostanza se il condominio in questione seguisse le regole della raccolta differenziata, i residenti della zona non dovrebbero passeggiare in mezzo ai rifiuti, al cattivo odore che essi generano e alla presenza di animali non graditi. In ogni caso, vista la segnalazione che vi è giunta, ho nuovamente sollecitato la Polizia municipale ad effettuare immediatamente un sopralluogo e a diffidare nuovamente i condomini a ritirare i carrellati all’interno delle proprie aree”, conclude Interdonato.