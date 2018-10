Gioveni: “Avviso di licenziamento alle assistenti dei bambini disabili"

“Nella giornata di ieri la cooperativa che gestisce il prezioso servizio di assistenza igienica personale nelle scuole rivolto ai bambini diversamente abili (da non confondere col servizio di assistenza alla comunicazione) hanno ricevuto l’avviso di licenziamento in quanto lunedì prossimo 29 ottobre il bando scadrà, con conseguente interruzione del predetto servizio”. Il consigliere comunale del Pd Libero Gioveni scrive sulla vicenda una interrogazione indirizzata al sindaco Cateno De Luca e all’assessore ai servizi sociali Alessandra Calafiore.

Gioveni spiega “di aver contattato telefonicamente il Dirigente del Dipartimento, Domenico Zaccone per capire se aveva già avviato le procedure amministrative per una proroga (quanto meno fino al prossimo 31 dicembre, giorno di scadenza della gran parte dei bandi dei servizi sociali rispetto ai quali, a seguito del pacchetto “salva Messina”, non è ancora dato sapersi come proseguirà la gestione complessiva di tutti i servizi)”.

“Il Dirigente, di tutta risposta, ha confermato al sottoscritto di aver informato per tempo codesta Amministrazione della scadenza del bando chiedendo un indirizzo politico che potesse giustificarlo a concedere una proroga del servizio, senza però ottenere il giusto riscontro”.

Il consigliere comunale sottolinea “l’urgenza di avere delle risposte certe, oltre che per i lavoratori, anche e soprattutto per le famiglie di questi ragazzini che necessitano di essere seguiti durante la loro permanenza a scuola”. Gioveni interroga il sindaco e l’ assessore ai servizi sociali al fine di conoscere: “come intendano porre rimedio, dal prossimo lunedì, a questo disservizio perpetrato nei confronti dei bambini in condizioni di disabilità fisica e psichica che frequentano le scuole dell’infanzia; se intendano dare mandato al Dirigente del Dipartimento, nelle more della definizione delle scelte politiche future sulla gestione complessiva dei servizi sociali, di predisporre la necessaria proroga fino al prossimo 31 dicembre a tutela dei piccoli destinatari dell’assistenza igienica personale”.