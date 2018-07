Asfalto strade dopo metanizzazione: chiusa passerella tra Roccalumera e Furci

ROCCALUMERA. Interdetta al transito la passerella sul torrente Pagliara che collega i lungomare di Roccalumera e Furci. Si tratta di una chiusura temporanea, finalizzata alla posa dell’asfalto, nella zona sud di Roccalumera (ma anche in altre aree del paese) lungo le vie interessate dai lavori per la metanizzazione. La Finconsorzio sta infatti eseguendo i lavori di rifacimento dell’asfalto e della segnaletica in diverse strade del centro abitato.