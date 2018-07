Incendio in una casa all'Annunziata. L'unico abitante riesce a fuggire. FOTO

Era stato allertato dai vicini ed è riuscito a fuggire. Per lui, unico abitante di una casa all'Annunziata, in contrada Conca d'Oro, solo qualche bruciatura, perché è passato a piedi scalzi sulle tegole di una tettoia esposta al sole. Un incendio si è sviluppato in una casa a due piani, intorno a mezzogiorno.

I vigili del fuoco sono intervenuti dal vicino distaccamento nord ed hanno spento le fiamme. Una parte delle camere è annerita dal denso fumo.