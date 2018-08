Scuole. Articolo uno Mdp: "Facile sollevare problemi, servono soluzioni"

Un problema noto da tempo ma mai realmente affrontanto. Articolo uno Mdp accoglie favorevolmente l’istituzione di un tavolo regionale sull’edilizia scolastica e sulla sicurezza. "Ma l'inerzia è stata scaricata sull’utenza. Una politica che rifiuta le responsabilità collettive e che giunge ad azioni eclatanti e dannose per la cittadinanza può servire a risolvere i problemi? Lo vedremo, probabilmente, ma ora bisogna garantire l’anno scolastico e soluzioni come le turnazioni o la chiusura per mancanza di certificazione sono improponibili. Rischierebbe di essere semplicemente una comprensibile rinuncia ad assumersi responsabilità che sono in capo al sindaco di Messina".

Articolo uno si domanda quali siano le vere intenzioni: "sollevare le questioni provocatoriamente o rinunciare ad amministrare? Chi si candida ad amministrare una città non può essere un cittadino indignato deve pensare di avere le soluzioni per i problemi. Paralizzare una città o un paese perché sono stati male amministrati non può diventare la cifra della politica messinese ed italiana".

L'invito rivolto a tutte le altre forze politiche cittadine è quello di aprire il confronto e costruiree una proposta.