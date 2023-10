“Io non rischio - Buone pratiche di protezione civile: ecco dove a Messina" - Tempostretto

Campagna informativa per ridurre i rischi in caso di calamità

Sensibilizzare e insegnare alla popolazione le buone pratiche da mettere in atto per ridurre i rischi in caso di eventi come terremoti, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche o incendi: questo l’obiettivo della campagna “Io non rischio” che, nata nel 2011, coinvolge ogni anno volontari di protezione civile in tutta Italia. Quest’anno l’appuntamento con l’iniziativa è per sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023, dalle ore 9 alle ore 19.

I punti informativi, curati da diverse associazioni di volontariato, saranno così distribuiti sul territorio comunale di Messina: