Irene Catarella presenta il suo #Cantoanima nella due giorni della Fidapa Distretto Sicilia - Tempostretto

Durante l'evento taorminese anche un convegno sull’uso corretto del linguaggio al femminile nel cinema, il consiglio e l’assemblea dell’associazione

TAORMINA – Si è svolta presso l’Hotel Excelsior Palace di Taormina, la presentazione del libro #Cantoanima opera della professoressa Irene Catarella, meglio conosciuta negli ambienti intellettuali come la poetessa dell’#. Il libro, edito da Giorgio Mondadori, con testo inglese a fronte, ha rivoluzionato la poesia rivestendola con gli abiti della contemporaneità per fare sentire ai giovani come sia qualcosa che appartiene loro visceralmente perché è #madrefiglia, per usare un neologismo della Catarella, dei nostri giorni.

L’evento si è svolto come attività della Fidapa Distretto Sicilia di cui la professoressa Catarella è nella storia dell’associazione la prima responsabile Task Force Comunicazione, ed è stato fortemente voluto dall’instancabile presidente della Fidapa Distretto Sicilia Carmela Lo Bue organizzatrice della due giorni taorminesi che ha visto pure svolgersi un convegno sull’uso corretto del linguaggio al femminile nel cinema, il consiglio e l’assemblea dell’associazione.

Ai saluti della Lo Bue, che ha elogiato la Catarella come sua eccellente collaboratrice, generosa, creativa e ineccepibile nel suo ruolo, sono seguiti quelli della Presidente della Fidapa di Taormina Paola Costa. L’autrice ha dialogato con la giornalista Lucia Gaberscek, fidapina della sezione di Taormina che ha presentato in modo perfetto la poetessa sia come persona che ha sconfitto la sindrome di Ménière che l’ha colpita giovanissima sia grazie all’arte che grazie alla fede, diventando un’opportunità che l’ha spronata a dare voce agli ultimi, agli oppressi, a chi soffre, per essere poeta-eroe che risveglia le coscienze e spinge tutti a impegnarsi per migliorare il mondo, ma anche come creatrice di versi originali e unici sia per l’uso dell’# che per i neologismi nati dall’unione di più parole che assumono un’identità che va oltre i termini che li compongono, come già si evince dal titolo del libro.

Presenti le Presidenti delle oltre 90 sezioni siciliane insieme alle loro socie con le quali la Catarella ha realizzato vari progetti, come le Locandine Video “Per ogni donna vittima di violenza nasce un fiore” per il 25 novembre 2022 e “Donne di ieri, Donne di oggi, Donne per il Domani” per l’8 Marzo 2023, ma anche come “Uno Scatto per l’arte” che ha coinvolto le socie young e che è stato portato alla Camera dei Deputati dalla Presidente Nazionale Fidapa Fiammetta Perrone. #Cantoanima è stato definito da Massimo Gramellini “un’interessante raccolta di poesie fondata sulla ricerca di un linguaggio nuovo” e contiene poesie di diversi argomenti, dall’amore a temi molto impegnativi, come la lotta contro la violenza sulle donne e la Shoah.

La Catarella ha voluto leggere alcune sue liriche tra cui #Battitoali: È la vita #battitoali di rugiada/ che disseta e svanisce nell’anima/ Non esiste realtà/ uguale per tutti/ ma solo quella che/ l’interiorità percepisce/ più vera della verità/ perché amare/ e dare voce agli oppressi/ dovrebbe essere consapevolezza di tutti