Irregolarità in un cantiere a S. Teresa, sanzione di 17mila euro per il titolare della ditta

L'uomo è stato inoltre denunciato all'autorità giudiziaria

S. TERESA – Una multa di 17mila euro e la denuncia del titolare dell’impresa edile. Questo l’esito di un controllo in un cantiere effettuato nei giorni scorsi a S. Teresa di Riva dai militari della Compagnia di Taormina, con il supporto Nucleo Ispettorato del Lavoro.

La verifica ha riguardato tutti gli ambiti in cui protrebbero emergere eventuali situazioni tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. All’esito degli accertamenti, i militari dell’Arma hanno rilevato diverse irregolarità, in particolare, la mancanza di misure di protezione dai rischi elettrici, l’omessa visita medica preventiva per alcuni lavoratori e l’omesso rispetto delle norme in materia di ponteggi e piattaforme.

A seguito delle violazioni accertate, i carabinieri hanno denunciato all’autorità giudiziaria il titolare della ditta impegnata nei lavori di ristrutturazione, a carico del quale sono state contestate ammende per oltre 17.000 euro.