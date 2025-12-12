 Irsap di Larderia, il Comitato 3 S denuncia degrado e abbandono

venerdì 12 Dicembre 2025 - 11:15

E invita le istituzioni a intervenire

Il Comitato Civico Messina 3S segnala lo stato di grave abbandono e degrado in cui versa l’area industriale ex ASI, oggi IRSAP, nel territorio comunale di Messina.

In particolare, il Comitato evidenzia che:

  • il ponte di accesso sull’alveo del torrente Larderia e le opere idrauliche a presidio presentano condizioni di precarietà manutentiva;
  • le aree pertinenziali, comprese strade di penetrazione, marciapiedi e infrastrutture di servizio, risultano prive delle necessarie condizioni di decoro e sicurezza;
  • il canale di raccolta delle acque, limitrofo all’area industriale, si trova in evidente stato di abbandono, con potenziali ripercussioni igienico–sanitarie e di sicurezza idraulica.

Secondo il Comitato, “un contesto come questo, nelle intenzioni delle istituzioni territoriali, dovrebbe costituire un polo strategico e qualificante per l’economia locale, favorendo investimenti, occupazione e crescita imprenditoriale”.

In tale prospettiva, si evidenzia come “la mancata cura delle infrastrutture e l’assenza di interventi programmati costituiscano un ostacolo non solo allo sviluppo economico, ma anche alla pubblica e privata incolumità. Questa situazione risulta aggravata, aggiunge il Comitato, dall’assenza della strada promessa e mai realizzata in sponda destra idraulica del torrente Larderia, che avrebbe dovuto collegare l’area industriale fino all’area commerciale “On the Run” a valle e da lì agli svincoli autostradali A18, A20 e alla SS114″.

Per questo motivo, la realizzazione dell’infrastruttura, insieme alla riqualificazione dell’area IRSAP, appare indispensabile per consentire la reale valorizzazione del comparto produttivo e l’attrattività per nuovi investimenti.

Alla luce di quanto sopra, il Comitato diffida formalmente tutte le Autorità competenti a intervenire con urgenza, ciascuna per le proprie funzioni, affinché si proceda:

  1. alla manutenzione delle opere esistenti;
  2. alla bonifica e messa in sicurezza del canale e delle pertinenze;
  3. alla progettazione e realizzazione della viabilità programmata lungo il corso del torrente Larderia.
