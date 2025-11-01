 Irto: "il Pd deve ripartire, serve un progetto ampio e una leadership forte per la Calabria"

Dario Rondinella

Tag:

sabato 01 Novembre 2025 - 09:03

Il segretario del Partito Democratico ha richiamato la necessità di una "riapertura e del coinvolgimento di energie fresche"

LAMEZIA TERME – Ripensare il radicamento del partito, ricostruire il centrosinistra e rilanciare una nuova stagione politica in Calabria. È questo l’obiettivo indicato dal segretario regionale del Pd, Nicola Irto, intervenuto alla direzione regionale del partito dedicata all’analisi del voto del 5 e 6 ottobre e alle prospettive future della coalizione.

Ci riuniamo per capire le tante cose che non sono andate alle ultime elezioni – ha esordito Irto –. Il Pd ha retto, ma la coalizione ha avuto difficoltà, soprattutto in alcuni territori. Ora serve un progetto ampio e condiviso per il futuro”.

Il segretario ha richiamato la necessità di una “riapertura e del coinvolgimento di energie fresche”, sottolineando l’importanza di “ricostruire un centrosinistra unito e innovativo”.

Sul fronte della leadership, Irto ha ringraziato Pasquale Tridico per l’impegno durante la campagna elettorale, definendolo “una risorsa importante per la Calabria, anche dal suo ruolo in Europa”.

Guardando alla nuova legislatura, il segretario dem ha infine indicato la linea per il futuro: “serve un’opposizione forte e propositiva, capace di offrire alternative credibili. Non un semplice “governo ombra”, ma un progetto politico vero, fondato su idee e responsabilità, perché la Calabria va governata”.

