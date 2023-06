Isola pedonale di Torre Faro, tanti cittadini a passeggio... ma occhio alle buche VIDEO - Tempostretto

Nel primo weekend di chiusura al traffico, dalle 18 alle 2, tante biciclette e famiglie con passeggini. La via principale però è un colabrodo

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Nel primo fine settimana di pedonalizzazione del villaggio di Torre Faro tanti i messinesi a passeggio. Le strade che dalla chiesa portano al Pilone vengono transennate ogni giorno dalle 18 alle 2 di notte. Ma non sono mancati alcuni mezzi a due e quattro ruote che transitavano proprio in quella fascia oraria, facendosi largo fra i pedoni. Qualcuno non ha rispettato il divieto di transito e altri il divieto di sosta: gli agenti della Polizia Municipale in monopattino, infatti, hanno multato alcune auto sul corso.

Le ruote di bici e passeggini nelle buche

Tante le biciclette, le macchinine dei bambini e le famiglie con passeggini: tutti però hanno dovuto fare i conti con la strada colabrodo. Ecco come si presenta, anche quest’anno, la via principale del paese.