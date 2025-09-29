 Isola pedonale sul Viale S. Martino, "un sopralluogo per verificare la qualità dei lavori"

Redazione

lunedì 29 Settembre 2025 - 10:21

Fratelli d'Italia, con il consigliere Dario Carbone, sollecita "un controllo urgente. Non abbiamo avuto alcuna risposta dalla I Commissione"

MESSINA – “Lavori sul Viale San Martino non a regola d’arte”. Era il 26 agosto quando il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia chiedeva un sopralluogo per verificare la situazione nell’isola pedonale. Ora i consigliere del gruppo Dario Carbone ha “nuovamente sollecitato e richiesto un sopralluogo urgente della I Commissione Consiliare presso il viale San Martino nel tratto di isola pedonale recentemente inaugurato. Il tutto al fine di verificare i lavori effettuati nell’ambito dell’operazione di restyling, così da controllare unitamente ai tecnici, alla ditta e al rup, responsabile unico del procedimento, la correttezza delle lavorazioni eseguite”.

“Nonostante i formali solleciti al presidente della I Commissione, avvocato Salvatore Papa, ancora nulla è stato organizzato. Ritengo che ci sia molto da discutere e chiarire anche in merito al tratto di via Maddalena recentemente aperto al pubblico e molto da comprendere in ordine alla scelta di materiali che siano in grado di assorbire il carico del passaggio di eventuali mezzi gommati”, aggiunge Carbone.

“Auspico e ribadisco, come qualche settimana fa, che la richiesta venga accolta anche in considerazione del fatto che il cantiere è ancora aperto in zone limitrofe per cui, se dovessero essere riconosciute delle problematiche o delle lavorazioni imperfette, si è ancora in tempo per rimediare”, conclude il consigliere di FdI.

