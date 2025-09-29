Isola pedonale sul Viale S. Martino, “un sopralluogo per verificare la qualità dei lavori”

Fratelli d'Italia, con il consigliere Dario Carbone, sollecita "un controllo urgente. Non abbiamo avuto alcuna risposta dalla I Commissione"

MESSINA – “Lavori sul Viale San Martino non a regola d’arte”. Era il 26 agosto quando il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia chiedeva un sopralluogo per verificare la situazione nell’isola pedonale. Ora i consigliere del gruppo Dario Carbone ha “nuovamente sollecitato e richiesto un sopralluogo urgente della I Commissione Consiliare presso il viale San Martino nel tratto di isola pedonale recentemente inaugurato. Il tutto al fine di verificare i lavori effettuati nell’ambito dell’operazione di restyling, così da controllare unitamente ai tecnici, alla ditta e al rup, responsabile unico del procedimento, la correttezza delle lavorazioni eseguite”.

“Nonostante i formali solleciti al presidente della I Commissione, avvocato Salvatore Papa, ancora nulla è stato organizzato. Ritengo che ci sia molto da discutere e chiarire anche in merito al tratto di via Maddalena recentemente aperto al pubblico e molto da comprendere in ordine alla scelta di materiali che siano in grado di assorbire il carico del passaggio di eventuali mezzi gommati”, aggiunge Carbone.

“Auspico e ribadisco, come qualche settimana fa, che la richiesta venga accolta anche in considerazione del fatto che il cantiere è ancora aperto in zone limitrofe per cui, se dovessero essere riconosciute delle problematiche o delle lavorazioni imperfette, si è ancora in tempo per rimediare”, conclude il consigliere di FdI.

