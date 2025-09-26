Messina. Isola pedonale, riaperto il tratto di via Maddalena

I lavori hanno consentito anche il recupero di storico binario del 1890, ora visibile

MESSINA – Il tratto di via Maddalena è stato nuovamente aperto al traffico questo pomeriggio, secondo il cronoprogramma stabilito per i lavori di riqualificazione della sede tranviaria. I lavori hanno consentito il recupero di storico binario del 1890, ora visibile sull’isola pedonale lato mare, all’angolo con via Maddalena. Dopo tre settimane di chiusura è quindi nuovamente fruibile l’incrocio che collega il lato monte al lato valle del viale San Martino.