Italia Viva Sicilia: "All'Ars va in scena il Teatro dei Pupi" - Tempostretto

L'attacco del partito politico di Matteo Renzi

“Martedì 14 novembre 2023 potrebbe essere consegnato alla storia del parlamento siciliano un inciucio mai visto, ma quando ci sono in ballo fondi da dividere a pioggia e con cui dare mance e mancette e, finanche, alcune poltrone di deputato regionale, viene messa da parte, con grande disinvoltura, ogni distanza e contrapposizione tra maggioranza ed opposizione”.

Così, in una nota, Italia Viva Sicilia.

“L’Ars si appresta a votare un maxi emendamento che distribuisce prebende per tutti e che salva deputati già dichiarati ineleggibili dal Tribunale di Palermo, alla vigilia della pronuncia della Corte d’Appello che renderebbe esecutiva la decadenza ed il subentro dei primi dei non eletti.

Ma quello che appare eclatante è che l’emendamento delle mance e salva ineleggibili è stato confezionato e probabilmente sarà votato con i voti di Cateno De Luca e dei 5 stelle, oltre che di Forza Italia e Fratelli d’Italia, promotori del maxi emendamento con l’Assessore al Bilancio Falcone, che ha festeggiato con un selfie insieme a Nuccio di Paola e Ismaele La Verdera l’approvazione dell’emendamento ed il presidente della Commissione Bilancio, Dario Daidone, che, incredibilmente, ha votato l’emendamento in Commissione Bilancio, nonostante ne fosse beneficiario in prima persona, per essere stato dichiarato decaduto il 27 marzo 2023 dal Tribunale di Palermo ed ormai prossimo a lasciare il parlamento siciliano.

E’ veramente incredibile che si possano cambiare le regole del gioco a partita finita, influendo sul risultato ed azzerando l’aspettativa legittima di chi si è rivolto ad un giudice ed ottenuto ragione dei diritti fatti valere, peraltro costituzionalmente garantiti.

Dello strumento della norma di interpretazione autentica in materia elettorale la regione ha abusato anche in passato, ma la Corte Costituzionale è intervenuta con l’accetta e ripristinato la legalità violata, anche di recente con la sentenza n. 61 del 2022. Anche stavolta, se non ci dovesse pensare prima il Consiglio dei Ministri impugnando la norma, la Corte Costituzionale farà giustizia di questo abuso.

Per consentire a qualche deputato di restare abbarbicato alla poltrona per i tempi tecnici della pronuncia della Corte Costituzionale (da sei mesi ad un anno), il parlamento rischia di perdere la faccia, visto che stavolta a congegnare e portare avanti il colpo di mano sembra ci sarà non solo la maggioranza ma anche Sud chiama Nord ed i 5 Stelle.

Proprio De Luca ed i 5 stelle sempre pronti a fare demagogia ed inveire contro la Casta, in questa occasione diventano loro stessi Casta e mettono i loro numeri a disposizione di una becera manovra di palazzo, che interferisce con la funzione giurisdizionale del potere giudiziario e sterilizza sentenze e diritti”.