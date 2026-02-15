IV Torneo dello Stretto, a Messina le giovanili della Juventus

Ha preso il via venerdì la kermesse organizzata dalla Fair Play Messina, 25 società coinvolte nei tornei U13, U12 e U11. Si gioca in cinque impianti cittadini

MESSINA – Ha preso ufficialmente il via oggi, venerdì 13 febbraio, il IV Torneo dello Stretto, la kermesse di calcio giovanile organizzata dalla Fair Play Messina, società affiliata J Academy, che per tre giorni trasformerà la città nello snodo centrale del panorama calcistico giovanile nazionale. Sono 35 le società partecipanti, suddivise nelle categorie U13 (2013), U12 (2014) e U11 (2015), con la presenza di club provenienti da tutta Italia.

Presenza di assoluto prestigio quella della Juventus, ai nastri di partenza con i gruppi 2014, 2015 e 2016 (quest’ultimo sotto leva). Tra le società professionistiche figurano inoltre Catania, Palermo, Reggina, Tor Tre Teste e Virtus Francavilla. Completano il lotto partecipanti realtà di grande tradizione come Juventus Sisport, San Luigi Trieste, Invicta Matera e Nick Calcio Bari.

Cinque gli impianti coinvolti: il Centro Sportivo Cristo Re (due campi a 7 e uno a 5), il Trocadero Sport Club, il Sorbello Stadium di Bisconte, l’impianto Sciavicco di Sperone e i campi della Cittadella Sportiva Universitaria.

Lo svolgimento del IV Torneo dello Stretto

Nella categoria U13 (2013) sono 26 le squadre ai nastri di partenza. Formula in stile “Champions League”: tre partite garantite per ciascuna formazione e classifica unica generale. Accedono al tabellone Oro le prime otto classificate, dalla 9ª alla 16ª al tabellone Argento, dalla 17ª alla 26ª al tabellone Bronzo.

Negli U12 (2014) sono 20 le squadre partecipanti, con identica formula: tre gare garantite e graduatoria unica. Le prime otto accedono al tabellone Oro, dalla 9ª alla 16ª Argento, dalla 17ª alla 20ª Bronzo. Nella categoria U11 (2015) partecipano 24 squadre suddivise in sei gironi da quattro. Accedono al tabellone Oro le sei prime classificate e le tre migliori seconde; le restanti tre seconde e le sei terze confluiscono nel tabellone Argento; le sei quarte nel tabellone Bronzo.

Pecora, presidente Fair Play Messina: “Soddisfazione enorme”

«È una soddisfazione enorme per la nostra società – dichiara il presidente della Fair Play Messina, Guido Pecora – rendere anche quest’anno Messina ombelico del calcio giovanile. Oltre 600 ragazzi stanno pernottando nelle strutture ricettive cittadine, con la presenza di numerosi osservatori e dirigenti che attendevano con entusiasmo questo appuntamento».

«Un ringraziamento speciale – conclude il presidente – va alle strutture che stanno collaborando alla realizzazione dell’evento: l’Università di Messina per la disponibilità della Cittadella Sportiva Universitaria, il Messina Rugby per l’impianto di Sperone e i gestori del Sorbello Stadium di Bisconte».