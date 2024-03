Jesus Christ Superstar festeggia i 30 anni dal debutto a Messina e va in scena a Milano

Regia di Massimo Romeo Piparo mentre Paride Acacia rivestirà il ruolo del sommo sacerdote Hannas

Giovedì 7 marzo, al teatro tenda Sistina Chapiteau di Milano, andrà in scena la nuova versione del musical Jesus Christ Superstar, regia di Massimo Romeo Piparo, produzione Peep Arrow. Nel cast la star internazionale Anggun nelle vesti di Maddalena, il rapper Frankie Hi Nrg nel ruolo di Erode insieme al vincitore di X Factor, Lorenzo Licitra, che erediterà da Ted Neeley, in un evento speciale, la tunica da protagonista.

La produzione di Massimo Romeo Piparo festeggia il trentennale proprio quest’anno: lo spettacolo infatti ha debuttato a Messina nel marzo del 1994 con un cast formato da attori giovanissimi che rappresentavano la migliore scena artistica degli anni ‘90. Tra questi, Paride Acacia, per anni il Gesù storico dello spettacolo che in questa nuova versione rivestirà il ruolo del sommo sacerdote Hannas. L’artista messinese è un veterano del musical in Italia avendo all’attivo molte produzioni da Evita alla Febbre del Sabato Sera, da Tommy a Rinaldo in campo, da Alta Società a My Fair Lady.

Il musical a Messina rappresenta un genere teatrale in forte ascesa, sono infatti tantissime le produzioni andate in scena quest’anno al Teatro Vittorio Emanuele, dal Marchese del Grillo a Cats, da Rapunzel alla leggenda di Belle e La Bestia.

Due compagnie messinesi hanno prodotto e messo in scena spettacoli che appartengono a questo genere teatrale: L’inganno di Pinocchio Opera Rock di Paride Acacia e Sarah Lanza a cura della compagnia On Stage e Come vorrei per la regia di Sasà Neri a cura della compagnia dei Balocchi: due importanti realtà teatrali indirizzate verso una loro originale lettura e produzione di musical, due compagini del territorio che stanno raccogliendo un vasto consenso di pubblico e di critica, producendo un vivaio di attori degni di nota, suggello del forte legame della città di Messina con il musical.