Jonica, la stagione esaltante del settore giovanile: Giovanissimi U15 promossi nell'Élite - Tempostretto

S. TERESA DI RIVA - Juniores U19 fuori in semifinale dopo la lotteria dei rigori: gli Allievi U17 mantengono la categoria

S. TERESA DI RIVA – Stagione dura ma esaltante per il settore giovanile della Jonica S. Teresa, la cui prima squadra, per la cronaca, milita nel campionato di Eccellenza. Con la ventiseiesima giornata siamo giunti alla fine dei campionati Juniores U19, Allievi U17 e Giovanissimi U15 regionali. Tutti i giovani atleti della società jonica hanno dato il massimo, ottenendo ottimi risultati.

Iniziamo con i Giovanissimi U15 di mister Miano e mister Sturiale, che hanno raggiunto un importante traguardo per il comprensorio Jonico. Con la vittoria nell’ultima giornata per 7-1 sul Taormina hanno puntellato il quinto posto in classifica con 43 punti e si sono assicurati la promozione ai prossimi Campionati regionali Giovanissimi U15 élite, che rappresenta uno step più alto rispetto al campionato disputato in questa stagione. Solo due gironi Regionali composti da 12 squadre ciascuno. Merito dei ragazzi e dello staff tecnico con in testa gli allenatori sopracitati ed ancora: di Piero Scornavacca e del professore Paolo Cicciò. Merito che si allargano al responsabile del Settore giovanile Coledi, al segretario Saglimbeni, ai dirigenti e a tutti i genitori che hanno saputo bene interpretare il ruolo di genitore-tifoso.

Gli juniores U19 del duo Filoramo-Famulari dopo aver chiuso in testa il proprio girone del campionato e la prima fase dei playoff sono stati a un passo dall’affrontare la fase finale dei playoff regionali, solo la lotteria dei calci di rigore alla fine di una partita entusiasmante e con ripetuti capovolgimenti di fronte, giocata col Messana 1966 e finita 3-3 ha decretato l’uscita dalle fasi finali.

Gli Allievi U17 di mister Filoramo e mister Di Bartolo hanno avuto una stagione altalenante nel gioco e con tanti infortuni, ma sono riusciti con forza e spirito di sacrificio a mantenere la categoria di Allievi regionali U17 posizionandosi a metà classifica. Peccato per il titolo di capocannoniere della categoria sfuggito l’ultima giornata in un testa a testa tra Informante (Jonica) 23 reti e Ruggeri (jonia) 25 reti. Ma i complimenti vanno a tutta la squadra che nei momenti più difficili ha saputo tenere la barra dritta facendo risultato anche con quelle squadre che la classifica indicava come le più forti.