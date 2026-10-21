Jsl Brolo, ottima partenza per le giovanili U19 maschile e U17 femminile

Sconfitte invece per la prima squadra in Promozione a Nicosia e l'U15 maschile

Nella 4^ giornata del campionato regionale di cataegoria, i ragazzi dell’U17 si sono assicurati l’intera posta in palio per 3 a 1 nel match casalingo contro i coetanei della Folgore Milazzo, capitalizzando la doppietta del solito Bonfiglio e la realizzazione di Lorenzo Oddo. Sconfitte la formazione di Promozione e l’Under 15.

Segno positivo per le squadre della JSL nel bilancio delle ultime partite in calendario, che si sono susseguite in tre intense giornate. Il tris di successi è stato firmato dalle Under 19 e 17 maschili e dall’Under 17 femminile. La formazione U19 verdefluo si è imposta nella gara di esordio, giocata allo stadio “Merendino” di Capo D’Orlando, sulla New Eagles per 5 a 1 grazie al poker di gol di Samuele Bonfiglio e al centro di Matteo Bruno. Debutto vittorioso pure per la JSL Women U17, che ha battuto (2-0), davanti ai propri sostenitori, l’Acr Messina con le reti di Arbana Curaj e Aurora Cambria. Nella 4^ giornata del campionato regionale, i ragazzi dell’U17 si sono assicurati l’intera posta in palio per 3 a 1 nel match casalingo contro i coetanei della Folgore Milazzo, capitalizzando la doppietta del solito Bonfiglio e la realizzazione di Lorenzo Oddo. Sconfitte, invece, la formazione di Promozione (3-0) sul campo della Polisportiva Nicosia e l’U15 (10-0) per mano della forte capolista Aga Messina.

In occasione della settimana Europea dello sport e nell’ambito della Uefa Grassroots Week 2026, si è svolto il Play Days, dedicato al calcio femminile, organizzato dalla Figc Settore Giovanile e Scolastico. La manifestazione, riservata alle giovani calciatrici, ha avuto luogo al Comunale di Brolo con protagoniste 50 atlete di 4 società, provenienti da tutta la provincia tirrenica, che hanno regalato emozioni e tanta contagiosa voglia di inseguire il loro sogno sportivo, così com’è stato per i più piccoli (Pulcini e Esordienti) alla Coppa Saracena, tenutasi a Capo D’Orlando.