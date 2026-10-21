Scaletta Zanclea. Aggredisce la convivente, arrestato 45enne

Era solo l'ultimo di una lunga serie di episodi

Nella nottata di ieri, a Scaletta Zanclea (ME), i Carabinieri della Stazione del luogo hanno arrestato in flagranza un 45enne, ritenuto responsabile di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, commessi ai danni della 45enne con cui convive.

L’arresto è stato eseguito dopo che i militari erano intervenuti in casa della coppia, ove una vicina di casa aveva segnalato una lite al numero di emergenza 112.

Gli operanti sono giunti sul posto, hanno ricostruito l’accaduto e appurato che l’uomo – al culmine di un diverbio per futili motivi – avrebbe colpito la donna a un braccio, provocandogli lesioni non gravi.

Inoltre, la ricostruzione dei fatti eseguita nella circostanza dai militari ha anche evidenziato che, in realtà, quella aggressione era solo l’ultima di una serie di episodi già verificatisi in precedenza e mai denunciati.

Alla luce degli elementi raccolti e della gravità di quanto emerso, i carabinieri hanno quindi arrestato l’uomo, che è stato quindi portato al carcere di Messina Gazzi in attesa di decisione del giudice.