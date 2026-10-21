Torna il campionato amatoriale Msp Messina, da quest’anno ambulanza a bordo campo

Dieci squadre pronte al via per un torneo avvincente. La priorità è la tutela degli atleti: presidio sanitario fisso durante le gare

Si è alzato ufficialmente il sipario sulla nuova edizione del Campionato amatoriale di calcio a 11 targato MSP Messina. Saranno 10 le formazioni ai nastri di partenza, pronte a contendersi il titolo all’interno di un torneo che si preannuncia avvincente e competitivo fino all’ultima giornata. Le protagoniste di questa nuova avventura calcistica sono: Planet Calcio, New Team, San Paolo, Polveriera 92, Ingegneri Calcio Messina, Kingdom Hearts AS, San Filippo, Circolo del Tirreno, Uragano Calcio, Real Camaro.

Il “battesimo” della nuova stagione si è tenuto ieri sul manto sintetico del campo sportivo di Bisconte, alla presenza dei vertici del comitato provinciale: il Presidente di MSP Messina Massimo Simeone, la Segretaria Civita Simione e il Responsabile del settore Calcio a 11 Alessandro Cacciotto che hanno rivolto un saluto ed un in bocca al lupo a tutti i partecipanti il campionato.

Oltre all’aspetto agonistico, la grande novità di questa nuova stagione riguarda l’innalzamento degli standard di tutela per tutti i partecipanti: ad ogni giornata di gara sarà infatti presente un’ambulanza stazionata all’esterno del rettangolo di gioco. Una scelta di forte responsabilità voluta dal Comitato per garantire un presidio sanitario costante e massima serenità a tutti gli atleti.

“Sono davvero contento di questo nuovo inizio”, ha dichiarato Alessandro Cacciotto, responsabile del settore Calcio a 11 MSP. “Ci tengo a rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente Massimo Simeone per aver fortemente voluto e garantito la presenza dell’ambulanza a bordo campo: un’ulteriore dimostrazione di attenzione e grande senso di responsabilità verso tutti i nostri associati. Facciamo sport, ci divertiamo e creiamo sana competizione, ma senza mai prescindere dall’innalzamento costante degli standard di sicurezza.”