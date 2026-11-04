 Jsl Brolo. Vincono Under 17 e Women, primo punto in Promozione

Jsl Brolo. Vincono Under 17 e Women, primo punto in Promozione

Simone Milioti

Jsl Brolo. Vincono Under 17 e Women, primo punto in Promozione

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mercoledì 04 Novembre 2026 - 09:08

La partita della squadra maggiore maschile è stata caratterizzata dal pulsante ricordo del giovane Edoardo Ratto, prematuramente scomparso a causa di un incidente stradale

Bilancio positivo per la JSL Brolo nelle partite dello scorso weekend. La squadra maschile di Promozione ha conquistato il primo punto stagionale, pareggiando (0-0) contro lo Sport Palermo sul sintetico del Comunale. Prova di carattere e volontà dei verdefluo, soprattutto dopo l’espulsione di Sgrò (doppia ammonizione), decretata dall’arbitro al 30’, che li ha costretti a giocare per oltre un’ora in inferiorità numerica. La sfida è stata caratterizzata dal pulsante ricordo del giovane Edoardo Ratto, prematuramente scomparso a causa di un incidente stradale: osservato un minuto di silenzio ed i giocatori brolesi hanno indossato una maglia speciale e mostrato un toccante striscione in sua memoria con scritto “con noi ogni giorno”. Oggi (mercoledì 4 novembre, ndr) è in calendario il match Jsl Brolo-Comprensorio del Tindari, recupero della 6^ giornata del girone B, che inizierà alle ore 15.30. 

Femminile. La JSL Women ha aperto il suo torneo di Eccellenza femminile con un convincente successo per 6 a 2 sul campo del Cus Palermo, dove sono andate a bersaglio: Arianna Colandrea, Arbana Curaj, Noreia Carlino, Noemi Catania, Sabrina Lo Biundo più un autogol. E’ particolarmente piaciuta la personalità delle ragazze allenate da Carmelo Emanuele, che, nonostante l’età media bassa del gruppo, hanno elevate qualità e potenzialità. Sabato 7 novembre impegno casalingo contro l’Elefantino, che ha pareggiato (1-1) con l’Alpha Sport, mentre la gara con il Trapani del 24 ottobre è stata rinviata al 14 novembre. 

Giovanile. L’Under 17 ha centrato la terza vittoria nel campionato regionale di categoria, piegando la resistenza (3-2) della Nuova Peloro grazie alla doppietta di Kyryll Gladkyi e al centro di Alessio Rifici. Si disputerà, infine, il 7 novembre l’incontro Giovanile Rocca-JSL Brolo Under 15.

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