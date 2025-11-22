 Justin Davis a Messina: "Entro mezzanotte altri biglietti omaggio per gli studenti"

Redazione

sabato 22 Novembre 2025 - 21:07

Il presidente è approdato in città e riapre le iscrizioni per i ragazzi alla vigilia della partita con il Savoia

MESSINA – “Cari amici messinesi, finalmente sono arrivato a Messina. Devo dire che la città mi mancava molto. Ci vediamo domani allo stadio, dove – come sempre quando gioca il nostro Messina – sarà una grande festa. Abbiamo messo a disposizione 1.000 biglietti omaggio per le scuole, ma erano pochi. Per questo ho deciso di riaprire le iscrizioni per gli studenti: avete tempo fino alla mezzanotte di oggi per registrarvi e ricevere i vostri biglietti. Forza Messina”. Così il presidente Justin Davis alla vigilia di Messina-Savoia.

Foto Acr Messina.

