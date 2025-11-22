Romano presenta la gara col Savoia: “Il Messina deve fare gara di livello e personalità”

Le parole del tecnico biancoscudato alla vigilia della sfida tra Acr Messina e Savoia in programma domenica

MESSINA – Mister Giuseppe Romano alla vigilia della sfida, valida come 13ª giornata del campionato di Serie D, tra Acr Messina e Savoia ha dichiarato: “La partita di domani come il resto delle partite, sia contro squadre di alta o bassa classifica, sappiamo essere complicate. Incontriamo una squadra forte che vuole vincere il campionato, le ultime affrontate sono state squadre costruire per vincere. Del Savoia lo dicono i numeri e l’organico. Loro sono una squadra forte e non dobbiamo mollare, sono certamente più tecnici di noi. Il Messina deve fare una gara di grande livello e personalità, dal punto di vista dell’agonismo e muovere la classifica”.

Sulla situazione societaria e mercato il mister dice che la squadra lavora tranquillamente: “Gli altri aspetti riguardo la situazione mercato e altro non ci pensiamo, i ragazzi non ci pensano e si allenano con piglio ed entusiasmo giusto. Siamo in una situazione di classifica deficitaria perché affrontiamo la penalizzazione. La squadra ha venti punti, non ci sarà da stravolgere sul mercato, ma non è una squadra che ha bisogno chissà di quanti rinforzi. Oggi arriva il presidente Justin Davis, noi abbiamo sempre contatto diretto in settimana e ci sentiamo e ci aggiorniamo costantemente, una presenza costante che c’è anche se non fisica”.

Tornando alla gara contro il Savoia e in generale al campionato aggiunge: “Domani dobbiamo fare una gara di carattere per cercare di fare il risultato. Le vittorie danno sempre morale, autostima e consapevolezza che si può migliorare, sappiamo di aver fatto una grande vittoria su un campo difficile contro la Gelbison. Noi sappiamo le difficoltà che possiamo avere ma le sopperiamo con l’unità del gruppo, la compattezza e la voglia di alzare sempre l’asticella. Il risultato di domenica scorsa non ci deve far illudere, possiamo vincere dappertutto, ma le insidie in questo campionato stanno sempre dietro l’angolo e dobbiamo avere l’umiltà. Faremo la nostra partita, sfruttando le nostre forze e l’eventuali carenze avversarie. Come fatto con la Reggina, con la Vibonese, noi dobbiamo essere organizzati e far male quando ci concedono situazioni”.

Sul gruppo, eventuali dubbi di formazione e stato fisico dei giocatori mister Romano chiosa: “Questa settimana a parte Zucco, che è stato fermo e sta recuperando lo avremo per la prossima settimana, gli altri sono stati tutti disponibili e non abbiamo nessun problema fisico tra i nostri calciatori”.