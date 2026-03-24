Justin Davis ai giocatori del Messina: “La pressione non sia un peso”

Nelle storie social il messaggio del presidente: "Giocate con lucidità e coraggio. Onorate questa maglia, crediamo in voi"

MESSINA – Come sua consuetudine Justin Davis, presidente dell’Acr Messina 1900, commenta l’andamento della squadra sui propri canali social e lo ha fatto anche lunedì sera con una storia rivolta direttamente ai suoi calciatori.

Il messaggio di Justin Davis

Si legge: “Questa maglia porta con sé una storia. Porta aspettative. E porta la voce di un’intera città che vive e respira calcio. La pressione non è un penso – è un privilegio. Non permettete al rumore esterno di offuscare la vostra concentrazione”.

Continua poi: “Le critiche, le emozioni, le aspettative… appartengono agli spalti. La vostra responsabilità è sul campo. Giocate con lucidità. Giocate con coraggio. Abbiate fiducia l’uno nell’altro. Tutto è nelle vostre mani quando la mente è libera e la convinzione è forte. Tenete la testa alta. Onorate questa maglia con orgoglio. Crediamo in voi”.