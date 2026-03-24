 Milazzo, buona la prima per l'evento HyrOcr di discipline miste

Milazzo, buona la prima per l’evento HyrOcr di discipline miste

Simone Milioti

Milazzo, buona la prima per l’evento HyrOcr di discipline miste

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martedì 24 Marzo 2026 - 10:31

Oltre 35 le squadre miste provenienti da tutta la Sicilia che hanno preso parte alla prima di questa nuova disciplina

MILAZZO – Una giornata di sport, partecipazione e grande energia ha caratterizzato la prima edizione della HyrCcr, competizione che unisce elementi delle gare Hyrox e dei percorsi Ocr (Obstacle Course Race), richiamando atleti, famiglie e appassionati da tutto il territorio messinese e da diverse province della Sicilia.

L’iniziativa, svoltasi domenica in un clima favorevole e sotto un sole primaverile, ha rappresentato un importante momento di aggregazione sportiva, capace di coinvolgere un ampio numero di partecipanti e di confermare il crescente interesse verso le discipline ibride, che combinano corsa, esercizi funzionali e superamento di ostacoli fisici e tecnici.

L’evento ha inoltre evidenziato il percorso di crescita dell’Asd Ocr Shark Camp, realtà che negli ultimi anni si è distinta nella promozione di questa disciplina sul territorio messinese, contribuendo alla diffusione di una pratica sportiva in continua espansione e sempre più seguita anche a livello internazionale.

Grande partecipazione da tutta la Sicilia

Sono state oltre 35 le squadre miste, composte da coppie uomo-donna, che si sono confrontate in una prova intensa e spettacolare, mettendo alla prova velocità, resistenza, forza e capacità di affrontare passaggi tecnici. La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da numerosi centri della provincia di Messina, tra cui Messina, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Falcone e Monforte San Giorgio, oltre che da altre realtà siciliane come Palermo, Trapani, Ragusa, Catania, Nicolosi, Caltanissetta, Serradifalco e Giarratana.

Particolarmente significativa anche la partecipazione dei più giovani. La gara young, infatti, ha coinvolto oltre 30 bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni, protagonisti di un percorso dedicato, ricco di ostacoli e pensato per avvicinare le nuove generazioni allo sport in modo sano, dinamico e inclusivo. Un segnale importante che conferma il valore dello sport come strumento di crescita, educazione e coesione sociale.

I vincitori della HyrOcr

Per quanto riguarda i risultati sportivi, a conquistare il primo posto nelle tre categorie principali sono stati:
MM: Super Sayan con Carmignani e Di Mauro
MIX: Guardia e Ladro con Morana e Terrasona
FF: Due Teste di Ariete con Teriaca e Macrì

La prima edizione della HyrOcr si chiude dunque con un bilancio molto positivo, confermandosi come un appuntamento capace di coniugare competizione, inclusione e promozione del territorio. Un’esperienza che rafforza il ruolo dello sport come occasione di incontro e valorizzazione per l’intera area metropolitana di Messina, già proiettata verso i prossimi appuntamenti in calendario, tra cui la tappa di novembre valida come finale regionale Ocr.

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