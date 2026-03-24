Milazzo, buona la prima per l’evento HyrOcr di discipline miste

Oltre 35 le squadre miste provenienti da tutta la Sicilia che hanno preso parte alla prima di questa nuova disciplina

MILAZZO – Una giornata di sport, partecipazione e grande energia ha caratterizzato la prima edizione della HyrCcr, competizione che unisce elementi delle gare Hyrox e dei percorsi Ocr (Obstacle Course Race), richiamando atleti, famiglie e appassionati da tutto il territorio messinese e da diverse province della Sicilia.

L’iniziativa, svoltasi domenica in un clima favorevole e sotto un sole primaverile, ha rappresentato un importante momento di aggregazione sportiva, capace di coinvolgere un ampio numero di partecipanti e di confermare il crescente interesse verso le discipline ibride, che combinano corsa, esercizi funzionali e superamento di ostacoli fisici e tecnici.

L’evento ha inoltre evidenziato il percorso di crescita dell’Asd Ocr Shark Camp, realtà che negli ultimi anni si è distinta nella promozione di questa disciplina sul territorio messinese, contribuendo alla diffusione di una pratica sportiva in continua espansione e sempre più seguita anche a livello internazionale.

Grande partecipazione da tutta la Sicilia

Sono state oltre 35 le squadre miste, composte da coppie uomo-donna, che si sono confrontate in una prova intensa e spettacolare, mettendo alla prova velocità, resistenza, forza e capacità di affrontare passaggi tecnici. La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da numerosi centri della provincia di Messina, tra cui Messina, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Falcone e Monforte San Giorgio, oltre che da altre realtà siciliane come Palermo, Trapani, Ragusa, Catania, Nicolosi, Caltanissetta, Serradifalco e Giarratana.

Particolarmente significativa anche la partecipazione dei più giovani. La gara young, infatti, ha coinvolto oltre 30 bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni, protagonisti di un percorso dedicato, ricco di ostacoli e pensato per avvicinare le nuove generazioni allo sport in modo sano, dinamico e inclusivo. Un segnale importante che conferma il valore dello sport come strumento di crescita, educazione e coesione sociale.

I vincitori della HyrOcr

Per quanto riguarda i risultati sportivi, a conquistare il primo posto nelle tre categorie principali sono stati:

MM: Super Sayan con Carmignani e Di Mauro

MIX: Guardia e Ladro con Morana e Terrasona

FF: Due Teste di Ariete con Teriaca e Macrì

La prima edizione della HyrOcr si chiude dunque con un bilancio molto positivo, confermandosi come un appuntamento capace di coniugare competizione, inclusione e promozione del territorio. Un’esperienza che rafforza il ruolo dello sport come occasione di incontro e valorizzazione per l’intera area metropolitana di Messina, già proiettata verso i prossimi appuntamenti in calendario, tra cui la tappa di novembre valida come finale regionale Ocr.