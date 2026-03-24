Fondo Saccà, bonifica completata. Ora si potrà costruire VIDEO

Al posto dell'ex baraccopoli sorgeranno nuove palazzine ecologiche

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La bonifica di Fondo Saccà è stata completata. Ora il terreno che un tempo ospitava una baraccopoli non è più inquinato. Si potrà quindi procedere con la costruzione dei nuovi alloggi.

Completato anche il ripristino ambientale

Dopo circa due anni la bonifica dell’ex baraccopoli è stata completata. È stato necessario scavare un metro di terra in tutta l’area e in alcuni punti fino ad una profondità di 3 metri per eliminare le sostanze inquinanti presenti. L’impresa Cericola ha completato anche il ripristino ambientale, ovvero il reinterro di tutta l’area di cantiere con materiale proveniente dalle cave. L’area in cui verranno realizzate le nuove palazzine ecologiche è pronta per i lavori di costruzione che verranno eseguiti la ditta Cosedil.

Al posto dell’ex baraccopoli 44 nuove case

32 case ecologiche verranno costruite dall’ufficio commissariale al Risanamento e 12 dal Comune di Messina. In tutto saranno 44 i nuovi alloggi ecologici che sorgeranno al posto della vecchia baraccopoli.