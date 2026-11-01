Justin Davis: “Sono pronto a lottare contro questa ingiustizia, Messina sia con me”

Il presidente dell'Acr Messina non ci sta, annuncia battaglia e chiede il supporto di tutta la città: "Non è più solo calcio ma una battaglia di giustizia"

MESSINA- Questo il messaggio pubblicato nella notte italiana dal presidente dell’Acr Messina Justin Davis dopo la notizia della pesante penalizzazione, una vera e propria chiamata alle armi quella del numero uno biancoscudato che chiarisce: “Quello che è successo a me e all’Acr Messina è un’ingiustizia che ritengo senza precedenti nella storia del calcio italiano. Mon posso accettare che questa società, i suoi giocatori, i suoi tifosi e l’intera città debbano pagare per responsabilità che risalgono a prima del mio arrivo. A chi pensa che io debba pagare per qualcosa con cui non ho avuto assolutamente nulla a che fare voglio dire una cosa: non mi farò mettere a tacere, non mi arrenderò, lotterò contro questa ingiustizia con ogni mezzo legale a mia disposizione”.

Proiettandosi al futuro sui prossimi passi il presidente è netto ma chiede anche il supporto della città tutta: “Abbiamo una squadra di avvocati straordinaria, abbiamo la squadra più forte del nostro campionato, rappresentiamo la città più bella d’Italia e soprattutto abbiamo i tifosi più straordinari del mondo del calcio. Ma oggi ho bisogno di qualcosa di più del vostro sostegno dagli spalti, ho bisogno che siate al mio fianco, questa non è più soltanto una questione di calcio e una battaglia per la giustizia per la dignità per il rispetto e per il futuro di una società che significa tutto per tantissime persone. Ho combattuto per Messina con tutto me stesso, ora chiedo a Messina di combattere insieme a me, lottate per ciò che vi appartiene così come io sto lottando per voi. Una città. Una squadra. Una sola voce, non ci arrenderemo mai forza Messina sempre”.