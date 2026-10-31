 Cortei del 30 ottobre, perquisizioni e sequestri anche a Messina

Cortei del 30 ottobre, perquisizioni e sequestri anche a Messina

Redazione

Cortei del 30 ottobre, perquisizioni e sequestri anche a Messina

sabato 31 Ottobre 2026 - 20:32

Intervento della polizia in 23 città contro chi avrebbe incitato alla violenza su social e chat. Operazione pure nella città dello Stretto

 Dopo le manifestazioni del 17 e 18 ottobre, ieri i cortei in molte città d’Italia contro il carovita. Cortei pacifici ma le indagini di polizia postale e Digos si sono concentrate su quella minoranza che incitava alla violenza sui social. Come comunica l’Agi, sono stati perquisiti attivisti in 23 città. Attivisti che “nelle chat e nelle piattaforme social avevano incitato a compiere violenze nelle recenti mobilitazioni”, secondo la ricostruzione della polizia. A Messina sono stati sequestrati due pistole a salve, un frangivetro, un fumogeno, un mefisto, un’asta e una mazza tipo baseball.

Le operazioni hanno interessato Ancona, Avellino, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze, La Spezia, Messina, Monza, Napoli, Novara, Parma, Perugia, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Siracusa, Torino, Trieste e Verona.

Inoltre, l’attività di polizia giudiziaria ha puntato a individuare in questo periodo “soggetti che hanno partecipato ai disordini durante le manifestazioni del 17, 18 e 24 ottobre scorsi. Soggetti che si sono evidenziati sui social esibendo oggetti contundenti” (fonte Agi).

L’immagine è di repertorio

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore
Carta “Dedicata a Te” 2026, ecco gli elenchi definitivi dei beneficiari
Il tifo a Messina diviso. La Curva Sud non presenzierà, la Gradinata Est sostiene la squadra
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED