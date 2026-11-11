La Jsl Brolo brinda in Promozione, primo successo in casa dell’Aluntina

Nell'ultimo turno dei rispettivi campionati vittorie anche per la Jsl Women in Eccellenza, l'U19 maschile e l'U15 femminile

Si è tolta diverse soddisfazioni negli ultimi giorni la Jsl Brolo, impegnata su più fronti con risultati importanti per la squadra maggiore maschile, il settore femminile e le formazioni del vivaio. A prendersi la copertina è la compagine di Promozione con la prima affermazione nel girone B. Bene anche la Jsl Women, vittoriosa in rimonta in Eccellenza, l’Under 19 maschile e l’U15 femminile, mentre arrivano indicazioni utili per il percorso di crescita delle altre formazioni.

Il successo della prima squadra in Promozione

Sul campo dell’Aluntina, i giocatori guidati da mister Marco Palmeri si sono imposti per 2-1 al termine di una sfida decisa nei minuti di recupero. I verdefluo hanno sbloccato il risultato al 13′ con Thiago Moreno, ma Lima ha trasformato poi il rigore del momentaneo pareggio. L’1-1 è rimasto invariato fino al 95′, quando Cristian Reale ha siglato la rete risolutiva. Successo in rimonta per le ragazze allenate da Carmelo Emanuele, che, nella 3^ giornata di Eccellenza femminile, hanno superato per 4-1 l’Elefantino Calcio. Dopo l’iniziale vantaggio delle ospiti, le padrone di casa hanno ristabilito la parità già all’intervallo. Nella ripresa, la JSL ha concretizzato le occasioni create, realizzando altri tre gol. Protagonista Arianna Colandrea, autrice di una tripletta, mentre il quarto centro porta la firma di Ginevra Lupica.

Settore giovanile. Prosegue senza intoppi la corsa dell’Under 19 maschile, che ha battuto l’Aluntina con un netto 9-0, calando il poker. Doppiette di: Matteo La Monica, Vincenzo Franchina, Matteo Bruno e Kyryll Gladkyi. A completare il tabellino dei marcatori è stato Luca Pullella. Emozioni fino all’ultimo per l’Under 17, capace di recuperare il triplo svantaggio ed assicurarsi il pareggio in extremis. Sotto 3-0 al 70′, i verdefluo hanno reagito con determinazione, accorciando le distanze e raggiungendo il definitivo 3-3 sui titoli di coda del match. Matteo La Monica 2 e Samuele Bonfiglio sono andati a bersaglio. Si è conclusa, invece, con una sconfitta per 3-0 la trasferta dell’Under 15 maschile contro la Giovanile Rocca. I locali hanno indirizzato la gara con l’iniziale 2 a 0 con gli avversari poi rimasti in dieci. Altro brindisi della JSL Women U15, che, al Comunale di Brolo, ha battuto il Cus Palermo per 10-1, confermandosi a punteggio pieno nel torneo di categoria. A segno: Giulia Arrigo 2, Arbana Curaj 2, Emily Decimo 2 e Micaela Ballarino 2, oltre a Noreia Carlino e Desirè Triolo. “Girls” sconfitte (7-5), infine, in trasferta dalla Easy Sport.