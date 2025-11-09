 Kart, il giovane messinese Pietro Ingegneri è vice campione siciliano

Kart, il giovane messinese Pietro Ingegneri è vice campione siciliano

Simone Milioti

Kart, il giovane messinese Pietro Ingegneri è vice campione siciliano

domenica 09 Novembre 2025 - 12:11

Sei podi in sette gare in stagione, adesso rappresenterà la Sicilia nel campionato a squadre di fine novembre a Battipaglia

Pietro Ingegneri, del team Cm Motorsport, si laurea vice campione siciliano. Il giovanissimo pilota messinese si conferma per il secondo anno consecutivo nella categoria Gr 3, nel corso della stagione Ingegneri è salito sei volte sul podio nelle sette gare disputate sino ad ora rendendo onore a se stesso, al team di Maurizio Capuzzo e alla città di Mesisna.

Ad appena undici anni la sua stagione non è finita, in quanto dal 21 al 23 novembre rappresenterà la Sicilia nella selezione che a Battipaglia prenderà parte al campionato a squadre di karting. Proprio in merito a questa il piccolo pilota ha dichiarato: “È un onore rappresentare la Sicilia e la mia città, Messina, in questo importante campionato. Sono pronto a dare il massimo e a portare la mia squadra sul podio”.

A Battipaglia si confronterà con i migliori talenti del settore a livello nazionale.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
La sanità in Sicilia e il nuovo caso Cuffaro: una classe politica da mandare a casa
Perché in Sicilia ci sono zone con un’alta concentrazione di persone bionde? Ecco lo studio
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED