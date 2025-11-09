Kart, il giovane messinese Pietro Ingegneri è vice campione siciliano

Sei podi in sette gare in stagione, adesso rappresenterà la Sicilia nel campionato a squadre di fine novembre a Battipaglia

Pietro Ingegneri, del team Cm Motorsport, si laurea vice campione siciliano. Il giovanissimo pilota messinese si conferma per il secondo anno consecutivo nella categoria Gr 3, nel corso della stagione Ingegneri è salito sei volte sul podio nelle sette gare disputate sino ad ora rendendo onore a se stesso, al team di Maurizio Capuzzo e alla città di Mesisna.

Ad appena undici anni la sua stagione non è finita, in quanto dal 21 al 23 novembre rappresenterà la Sicilia nella selezione che a Battipaglia prenderà parte al campionato a squadre di karting. Proprio in merito a questa il piccolo pilota ha dichiarato: “È un onore rappresentare la Sicilia e la mia città, Messina, in questo importante campionato. Sono pronto a dare il massimo e a portare la mia squadra sul podio”.

A Battipaglia si confronterà con i migliori talenti del settore a livello nazionale.

