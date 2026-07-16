Kart, Minutoli e Grima si impongono nella prova Sprint Interprovinciale

Seconda prova del campionato che si svolge tra Messina e il circuito "Ispica". Brusca (F2), Florio e Cucinotta (F3) gli altri protagonisti di giornata

MESSINA – Forti emozioni al Kartodromo di Messina per la seconda prova del Campionato Sprint Interprovinciale. Un ricco pomeriggio all’insegna di velocità, adrenalina, passione e sano spirito sportivo. Antonio Minutoli e Pietro Grima i trionfatori in F1, Andrea Brusca (doppietta) protagonista in F2, Lorenzo Florio e Alessandro Cucinotta al successo in F3. L’appuntamento organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, in collaborazione con il circuito “Vincenza Ispica”, che aveva ospitato nel mese di gennaio l’atto inaugurale dei quattro previsti dal calendario, ha consentito di vedere all’opera i nuovi go-kart 420 cc, utilizzati per la prima volta con grande entusiasmo dai piloti in pista.

Particolarmente toccante, in apertura dell’evento, il ricordo di Giulia Scimone, la giovanissima studentessa vittima di un tragico incidente, travolta da una moto, con una precisa esortazione alla sicurezza stradale e ai corretti comportamenti alla guida. Ha regalato spettacolo il tradizionale format con Gara1 e Gara2 Sprint, per F1-F2 e la batteria riservata unicamente alla F3 (Esordienti). Con 23 piloti impegnati, in Gara1 della categoria principale, pole position stabilita da Pietro Grima in 37.776, precedendo Riccardo Irrera. In F2 è Andrea Brusca il leader delle qualifiche.

Il racconto della prova Sprint Interprovinciale

Alla partenza, Grima deve guardarsi da un reattivo Minutoli, Irrera e La Fauci, poi balzata in terza posizione. Minutoli, all’ottavo giro, si porta al comando, con La Fauci diventata prima inseguitrice: è la svolta della gara. Grima, Irrera e Miduri viaggiano alle spalle dei due battistrada. Dopo il pit, Sara La Fauci prova a ricucire il gap, ma Antonio Minutoli resiste fino in fondo e può festeggiare la vittoria alla bandiera a scacchi, con tanto di best lap (37.702). La Fauci seconda a 0.241, Pietro Grima terzo a 0.595. Riccardo Irrera, Massimiliano D’Angelo, Federico Miduri, Daniel Schepis, Marco Broccio, Fabrizio Anello, Vincenzo Pino e Salvatore Pisano a chiudere la classifica. Andrea Brusca, dominatore in F2, mette in fila Simone Bongiorno e Cristian De Salvo. Dal quarto posto in giù, Aurora Costa, Antonio Napoli, Alessio Smeriglio, Giuseppe Romano, Federico Scimone, Antonio Fichera, Giuseppe Scardina, Samuel Cerrito e Tom Ooms.

In Gara2 ancora Pietro Grima a brillare (37.783), aggiudicandosi la pole su un ottimo Brusca (secondo assoluto) e Irrera. Testa a testa in avvio fra Grima e Irrera, Broccio nelle vesti di terza forza. Brusca, in F2, mantiene il controllo su Smeriglio e Bongiorno. Grima, Irrera, Broccio l’ordine al decimo giro, con La Fauci e Minutoli che cercano di insidiare il trio di testa. Effettuato il pit, Grima, Irrera, La Fauci, Broccio e Minutoli vanno verso il rush finale. Broccio sorpassa La Fauci, conquistando l’ultimo gradino del podio. Un inarrestabile Pietro Grima si assicura l’ennesima affermazione stagionale e firma il best lap (37.655), il coriaceo Riccardo Irrera finisce secondo, Marco Broccio terzo. Seguono Sara La Fauci, Antonio Minutoli, Massimiliano D’Angelo, Salvatore Pisano, Federico Miduri, Fabrizio Anello, Vincenzo Pino e in ultimo Daniel Schepis. Andrea Brusca completa una splendida doppietta nella F2, davanti a Simone Bongiorno, ancora al secondo posto e Aurora Costa, al suo primo podio in campionato, poi Alessio Smeriglio, Antonio Fichera, Giuseppe Romano, Federico Scimone, Cristian De Salvo, Antonio Napoli, Giuseppe Scardina, Samuel Cerrito e Tom Ooms.

I risultati della F3

In F3, con 23 piloti in pista, qualifiche di Gara1 nel segno di Lorenzo Florio (38.367), che al via fa buona guardia su Mindella e Cucuzza, dietro è bagarre. Cucuzza diventa secondo alle spalle di Florio, poi Mindella, Vecchio e Cucinotta. Al giro 25 Florio ha un buon margine su Cucuzza e Cucinotta. Quando mancano tre giri, Vecchio scavalca Cucinotta andando in terza posizione. Un bravissimo Lorenzo Florio centra la sua prima ed esaltante vittoria, chiudendo con 2.904 nei confronti di Antonino Cucuzza, abile a conquistare la piazza d’onore, e 6.670 su Gaetano Vecchio (best lap in 38.304). Alessandro Cucinotta resta fuori di un soffio dal podio. Pasquale Malvaso quinto, seguito da David Bandstra, Cardile, Grasso, Messina, Strano, Mindella, Lanza, Chinigò, Daniel Bandstra, Palmenta, Di Benedetto, Leonti, Ryolo, Todaro, M. Chillemi, Nocita, G. Chillemi, Passari. In Gara2 è Matteo Messina a siglare la pole con il tempo di 38.170, battendo di pochissimo Vittorio Strano (38.179). Entrambi scattano bene alla partenza. Poco dopo, tutto stravolto con Messina in pit e Cucinotta a condurre, Strano e Cucuzza inseguono. Nella parte finale Vecchio sorprende Cucuzza, mentre le prime due posizioni non cambiano. Alessandro Cucinotta, autore di una gara decisamente perfetta, trionfa all’arrivo, Vittorio Strano è secondo a 1.082, con il best lap (38.063) della corsa. Gaetano Vecchio nuovamente terzo. Antonino Cucuzza, Andrea Cardile e Matteo Messina dal quarto al sesto posto. David Bandstra, Ryolo, Mindella, Lanza, Palmenta, Grasso, Nocita, Malvaso, M. Chillemi, Passari, Daniel Bandstra, Leonti, Di Benedetto, G. Chillemi, Chinigò, Florio e Todaro completano la classifica.

In chiusura sono stati premiati sul podio i primi tre classificati delle categorie F1, F2, F3. Riconoscimenti per “best lap” e pole position. La manifestazione, seconda prova del Campionato Sprint Interprovinciale (il 26 settembre a Ispica e il 7 novembre a Messina le tappe conclusive), era valida anche come quinto appuntamento del Campionato interno Sprint SWS 2026 (punteggi calcolati al 100%) che tornerà, dopo la pausa estiva, al Kartodromo di Messina il prossimo 10 ottobre.

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