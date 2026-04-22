Kart, Pietro Ingegneri sugli scudi nella prova di Coppa Italia a Vittoria

Dopo un inizio di campionato sfortunato Ingegneri e il team Cm Motorsport sono in corsa per la testa della classifica

Domenica da incorniciare per il pilota messinese Pietro Ingegneri, protagonista assoluto nella terza tappa della Coppa Italia di zona di karting sul circuito Sole Luna di Vittoria. Una prestazione impeccabile quella del giovane messinese, che lo ha visto dominare sin dalle qualifiche, chiuse in prima posizione. Il passo gara si è confermato altrettanto solido nelle manche successive: vittoria nella prefinale e successo netto anche nella finale, conquistata con un vantaggio di quasi due secondi sugli inseguitori.

Un risultato che non lascia spazio a interpretazioni e certifica la competitività del pilota siciliano. Dopo un avvio di campionato segnato da un pizzico di sfortuna nelle prime due prove, Ingegneri riesce così a rilanciarsi in classifica. Grazie ai punti conquistati in questa tappa, guadagna ben quattro posizioni, portandosi al terzo posto della graduatoria generale, a pochissima distanza dalla vetta.

Il lavoro del team Cm Motorsport

Fondamentale il ruolo del team Cm Motorsport, guidato da Maurizio Capuzzo, una realtà che si distingue per professionalità, competenza tecnica e attenzione ai dettagli. Il lavoro svolto nel corso del weekend, tra messa a punto del kart e gestione strategica delle sessioni in pista, ha permesso a Ingegneri di esprimersi al massimo delle sue potenzialità. La sinergia tra pilota e squadra, costruita su determinazione, costanza e fiducia reciproca, si è rivelata decisiva per il raggiungimento di questo importante risultato.

Prossimo appuntamento di Ingegneri

Adesso lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento: la quarta prova del campionato, in programma il 16 e 17 maggio al Kartodromo di Villarosa, dove Ingegneri si impegnerà a dare il massimo per conquistare la vetta della classifica. Un segnale importante intanto per il prosieguo della stagione è arrivato e la buona prova dello scorso weekend riapre completamente i giochi per il titolo e conferma Cm Motorsport come una delle squadre più competitive del campionato.