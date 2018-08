Sud.O.Re festival, buona la prima. Oggi performance dei coreografi messinesi

La partenza di Sud.O.Re festival non ha tradito le aspettative. Numeroso il pubblico che ieri, nella giornata inaugurale, ha preso parte alle varie iniziative inserite nel programma dell’evento. Frequentatissima da giovani aspiranti danzatori la masterclass con la coreografa emiliana Claudia Rossi Valli.

Nel pomeriggio, nella sala multimediale del Museo Macho del parco Horcynus Orca, sede della kermesse, è stata inaugurata la mostra degli artisti Nicoletta Irrera, Orazio Cacciola, Serenella Costa. Suggestivo e dal grande impatto il percorso artistico proposto, che ha permesso ai presenti di apprezzare le diverse tecniche utilizzate dai tre pittori messinesi. In serata spazio alla danza contemporanea con “Le ragazze”, performance coreografata da di Claudia Rossi Valli, e prodotta da “Scenario pubblico” compagnia di Roberto Zappalà.

Le quattro giovani interpreti, protagoniste de “le Ragazze”, hanno incantato il pubblico in un’esibizione che ha raccontato, attraverso l’incedere costante dei loro passi intrecciati, una storia di bellezza e umanità, portando sulla scena un ipotetico giardino dell’Eden, in contrasto con la corruzione del mondo esterno.

Oggi il programma di Sud.O.Re festival, organizzato dall’art director Giulio Cassisa e che si svolgerà all’Horcynus Orca di Capo Peloro fino al 13 agosto, prevede in mattinata e nel pomeriggio workshop di fotografia subacquea curati da Eugenio Micali ed Elio Nicosia, ed immersioni con Ecosfera Diving. In serata, dopo l’aperitivo offerto da “Casa Peloro”, spazio nuovamente alla danza con le performance realizzate da coreografi messinesi. La presenza di danzatori del territorio nel programma di Sud.O.Re nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani del territorio alla danza contemporanea, disciplina ancora poco conosciuta e praticata. Anche nella giornata odierna e per tutta la durata del festival saranno presenti i volontari dell’associazione Fasted per la lotta contro la Talassemia, che, in cambio di un contributo, offriranno un braccialetto con il motto “smile to life”.

Sud.O.Re festival è organizzato dall’Art director Giulio Cassisa con la collaborazione della Fondazione Horcynus Horca che ospita l’evento e con il patrocinio di: Comune di Messina, Università degli studi di Messina, ALuMnime e DAMS. Partner della manifestazione il Circolo Ricreativo Sportivo “San Paolo”, formato da appassionati di fotografia subacquea e, più in generale, del mondo sommerso.

L’ingresso al pubblico è gratuito.

PROGRAMMA MERCOLEDI 8 AGOSTO

Dalle ore 14.00 alle ore 17.00: Workshop Fotografia Subacquea con Eugenio MIcali e Elio Nicosia e Immersioni in collaborazione con Ecosfera Diving

ore 19.00 Aperitivo CASA PELORO

ore 20.00 Serata Coreografi Messinesi