“Km 1 – Spettacolo Bio degradante” al Teatro dei 3 Mestieri

Terzo appuntamento con la rassegna estiva “Fuori in scena 2025” a Messina: stand up comedy show di e con Gianmarco Orlando

MESSINA – Terzo appuntamento con la rassegna estiva “Fuori in scena 2025” del Teatro dei 3 Mestieri di Messina. Venerdì 18 luglio alle 21:30 andrà in scena “KM 1 – Spettacolo Bio degradante”, stand up comedy show di e con Gianmarco Orlando.

Ecco la nota di presentazione: “Siamo a un bivio…Ve piacerebbe! Non c’è neanche più il bivio, la strada a destra è già distrutta, in fiamme, scende sempre più nella voragine, game over. La strada a sinistra, fa schifo uguale, ma almeno non nega il cambiamento climatico. Ieri dovevamo imparare semplicemente a usare i mezzi pubblici e buttare la plastica nel giusto contenitore e guardare com’è finita. Oggi dobbiamo riuscire a miniaturizzare il potere del sole per alimentare le città. Grazie tante papà. Io non vi voglio chiedere troppo, Km 0 è davvero chiedervi troppo, ma almeno partiamo da una prossimità, Km 1 almeno.

Uno spettacolo di stand up comedy per ridere e riflettere sui problemi ambientali, con uno come voi che per capirne qualcosa ha dovuto studiare e che l’estate a 40 gradi non la può più soffrire”.

