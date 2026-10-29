La Basket School Messina ingaggia Labovic, per il montenegrino è un ritorno

Torna sul mercato la Basket School Messina che ingaggia la guardia montenegrina a Messina già tre stagioni fa

MESSINA – La Via Lattea Messina Basket School è lieta di annunciare il ritorno in maglia giallorossa di Bozidar Labovic, guardia montenegrina classe 2000, già protagonista a Messina nella stagione 2023/2024. Un giocatore di sicuro affidamento, capace di lasciare un ricordo importante nella tifoseria e nell’intero ambiente messinese, che ritrova così un volto già conosciuto e apprezzato. La Via Lattea Messina Basket School desidera ringraziare il procuratore Francesco De Rosa e la consorella Virtus Matera per la disponibilità e la collaborazione dimostrate, che hanno consentito di concludere rapidamente la trattativa per il ritorno di Labovic a Messina.

Cresciuto nel settore giovanile del KK Mornar Bar, Labovic arriva in Italia appena sedicenne per vestire la maglia della Vis 2008 Ferrara. Nella stagione 16/17 disputa la Divisione Nazionale Giovanile e il campionato Under 18 Eccellenza, chiudendo con una media di 8,3 punti. Resta a Ferrara anche nell’annata successiva, e debutta in C Silver, facendo registrare 6,2 punti a partita. Successivamente il passaggio a Orzinuovi, con il debutto in Serie B, e l’esperienza in Serie D con la River, con cui viaggia a una media di 16,3 punti. Negli anni seguenti si afferma in Serie C Gold, vestendo le maglie di Olimpia Lumezzane, ancora Ferrara, Pallacanestro Molinella e Valentino Castellaneta, con cui chiude la stagione 22/23 a 10,5 punti di media.

Il salto di qualità arriva proprio con l’approdo a Messina. Nella stagione 23/24 Labovic chiude con 15,2 punti di media, firmando il proprio massimo stagionale di 35 punti nella vittoriosa sfida contro Marigliano del 3 marzo 2024. Dopo l’esperienza in riva allo Stretto, si trasferisce alla Siaz Piazza Armerina, contribuendo con 10 punti di media alla vittoria del campionato di Serie B Interregionale e debuttando nella stagione successiva in B Nazionale. Lo scorso gennaio, infine, il passaggio alla Virtus Matera, con cui ha realizza 209 punti in 26 presenze complessive. Ora il ritorno a Messina, per rimettersi a disposizione della squadra e ritrovare coach Pippo Sidoti e un ambiente nel quale ha già dimostrato tutto il proprio valore.