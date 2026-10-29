Acr Messina, Bonanno: “La panchina lunga fa la differenza”

Protagonista domenica scorsa con una tripletta Bonanno guarda già alla prossima col Mazzarrone: "Avversario tosto, squadra di categoria"

MESSINA – A margine dell’allenamento a porte aperte dell’Acr Messina al Celeste si è concesso ai microfoni della stampa Tommaso Bonanno che domenica scorsa ha partecipato alla festa biancoscudata con una tripletta. Per l’attaccante però l’obiettivo è chiaro e non va dimenticato: “Io credo che tutte le partite sono difficili e importanti. Quindi al di là della squadra che incontriamo noi abbiamo l’unico obiettivo che è quello di cercare di vincere più partite possibile per cercare di portare il Messina in serie D prima possibile. Il Mazzarrone è un avversario di quelli tosti. È una squadra di categoria, gente importante, gente che ha fatto bene negli anni, ne conosco due o tre e ti posso dire che non sono una squadra da sottovalutare, ma come dicevo poco fa, noi stiamo lavorando bene e affronteremo il Mazzarrone come tutte le altre”.

Sul periodo personale vissuto nelle ultime settimane ha aggiunto: “Non ho passato un periodo bello. Dopo il gol che ho sbagliato con la Sicula in casa, che ci poteva dare i tre punti, non è mai facile poi affrontare la settimana più che altro con serenità. Devo dire grazie ai miei compagni, allo staff che mi sono sempre vicini. Siamo veramente una grande squadra, infatti io credo che nell’esultanza del primo gol si è visto tutto il gruppo che noi siamo. Quindi li volevo ringraziare, però ormai è passato, pensiamo già a domenica”.

Commentando infine il campionato in corso, il girone e la forza del Messina ha concluso: “Rispetto allo scorso anno è molto più difficile, è più combattuto perché tanti giocatori sono scesi di categoria, ci sono tre o quattro squadre attrezzate. Ti posso dire che non sarà facile, ma sicuramente noi siamo una delle concorrenti a vincere questo campionato e ce lo giocheremo fino alla fine. La panchina lunga fa la differenza, hai la possibilità di non abbassare i ritmi quando gli altri dopo un’ora di gioco sono un po’ stanchi. Sì, questo fa la differenza, ma come dicevo poco fa è il gruppo quello che fa tutto. A fine chi gioca a gioca qua non credo ci siano dei titolari, ma siamo 25-26, compreso lo staff 30 persone che tutti sono indispensabili secondo il mio punto di vista”.