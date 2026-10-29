Messina. Bruciata pensilina bus sul viale Giostra

Comune e Atm: “Intollerabile gesto di vandalismo”

Mandata a fuoco la scorsa notte la pensilina smart di Atm installata sul Viale Giostra, all’altezza del mercato Sant’Orsola. A constatare quanto accaduto sono stati questa mattina all’alba gli operatori della manutenzione dell’Azienda Trasporti, che hanno immediatamente avvisato la direzione aziendale. In particolare, le fiamme hanno seriamente danneggiato lo sportello che protegge il defibrillatore di cui sono dotate tutte le 45 pensiline smart dislocate in città. Anche il dispositivo salvavita è stato parzialmente rovinato dal fuoco, seppur non ne sia stata fortunatamente compromessa la funzionalità.

“Siamo di fronte ad un atto di vandalismo gravissimo e intollerabile. Danneggiare un bene comune equivale a colpire l’intera comunità. Non possiamo accettare gesti così meschini, cha fanno male alla collettività e offuscano il senso comune del vivere civile” afferma il sindaco Federico Basile.

È stato davvero un brutto risveglio, perché episodi del genere ci amareggiano profondamente. Atm procederà con regolare denuncia alle Forze dell’Ordine per individuare il responsabile o i responsabili. Non ci piegheremo di fronte a questi atti di vandalismo, che non colpiscono solo Atm ma l’intera città”, aggiunge la presidente dell’Azienda Trasporti, Chiara Sterrantino.