La Basket School Messina ufficializza l’arrivo di Andrea Lo Iacono

Il classe 2003 è il sesto volto del nuovo roster, due stagioni col Cus Catania e reduce dall'esperienza americana con la Huston-Tillotson University

MESSINA – Andrea Lo Iacono è il sesto volto nuovo dell’estate giallorossa. Reduce da un’esperienza con la Huston-Tillotson University, in precedenza ha vestito per due anni consecutiva la casacca del Cus Catania. La Basket School Messina è lieta di ufficializzare l’arrivo di Andrea Lo Iacono, guardia classe 2003. È il sesto innesto ufficiale operato in sede di mercato dalla società giallorossa, dopo gli accordi raggiunti con Giordano Chakir, Hamish Warden, Riccardo Pio Vinciguerra, Leonardo Marinelli e Srdan Sakovic.

Nato a Catania, Lo Iacono è reduce dalla formativa esperienza americana con la Huston-Tillotson University. Cresciuto nel settore giovanile dell’Orlandina Basket, ha debuttato tra i “grandi” con l’Orlandina Lab (due stagioni in C Silver tra il 2019 e il 2021), prima di giocare con Pallacanestro Messina e Amatori Basket Messina tra C Gold e C Silver. Proprio con i neroarancio ha raggiunto gli 8,8 punti di media. Successivamente veste la casacca del Cus Catania toccando la doppia cifra di media sia in C Gold nel 22/23 (11,1) che in B interregionale nel 23/24 (10,9, con un triplo season high da 20 punti).

La composizione del girone F del campionato

Ufficiale anche l’inserimento della Basket School Messina nel girone F del prossimo campionato di serie B Interregionale. Accanto agli scolari ci saranno anche le altre messinesi Svincolati Milazzo e Barcellona Basket ufficialmente ripescata. Non il Castanea che dolorosamente ha rinunciato al titolo. L’altra squadra siciliana è la Virtus Ragusa e si aggiunge la Viola Reggio Calabria come vicinanza a seguire le calabresi Academy Catanzaro, Bim Bum Rende. Tante le pugliesi: Dinamo Brindisi, Molfetta, Adria Bari, Corato, Basket Castellaneta, Monopoli e New Mola; più la lucana Virtus Matera.