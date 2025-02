La chiusura della statale 113 e le frane, “non vi dimenticate di San Saba”

Una cittadina scrive in rappresentanza di chi abita nel villaggio e vive gli attuali disagi, effetto del maltempo a Messina

“Disagi gravissimi sulla statale 113 dir Messina per gli abitanti di San Saba e per i paesi limitrofi confinanti”. Ci scrive una cittadina in rappresentanza di chi abita in zona: “Lo scorso 2 febbraio, per via delle forti piogge, la bratella del ponte Mella situato sulla strada statale 113 dir Messina ha ceduto per via di una enorme frana, tirando con sé una parte della bretella del ponte. Ma la cosa più grave è accaduta il 7 febbraio, quando senza nessun preavviso hanno deciso di chiudere il ponte lasciando la popolazione isolata dai punti più vicini di prima necessità come farmacie, supermercati, pronto soccorsi, rifornimenti per il carburante delle auto, ma soprattutto creando ingorghi sulla statale 113 soprattutto per la scarsa segnalazione stradale”.



E ancora: “Essendo isolati, gli abitanti cercano soluzioni concrete per portare i propri figli a scuola, per andare nelle proprie sedi di lavoro o per raggiungere i centri più vicini di prima necessità. Per raggiungere tutto ciò devono fare un percorso che allunga la strada di ben 30 chilometri sia per andare che per tornare. La situazione non è delle migliori, soprattutto dato che la strada alternativa non è adeguata allo scorrimento di un doppio senso di marcia. Si creano ingorghi lunghissimi e interminabili che durano anche ore alle volte. La situazione più grave riguarda le persone anziane, con problemi di salute, che sono sole o che i familiari hanno difficoltà a raggiungere per via del percorso alternativo lungo e impraticabile.

Nonostante i continui appelli e il grave disagio che stanno vivendo gli abitanti, ancora non è stata trovata una soluzione alternativa”.

Continua la cittadina: “Un’altra situazione grave, riguarda le tre abitazioni colpite da una frana, sempre sulla statale 113 dir Messina, una delle quali abitata. Da circa una settimana, la proprietaria è stata mandata via dalla propria casa, per sicurezza e per via dei detriti che costeggiano la sua abitazione comprata con enormi sacrifici. Ancora le abitazioni non sono state messe in sicurezza per garantire il rientro nelle proprie case. Chiediamo attenzione immediata e interventi urgenti. Gli abitanti chiedono un intervento concreto con delle alternative più comode, per far si che si possa tornare temporaneamente o nuovamente alla viabilità e alla propria vita quotidiana”.

Lunedì 17 al via ai lavori, poi 30 giorni per il senso unico alternato

Sulla Ss 113 dir è stato aperto un passaggio pedonale che sarà chiuso da lunedì, quando l’Anas inizierà i lavori dei micropali e per le opere di protezione della strada che porteranno all’apertura della strada a senso unico alternato “a 30 giorni”.

L’assessore Francesco Caminiti ha ribadito due volte come si opererà in queste settimane: “Da lunedì prossimo molto probabilmente ci sarà la ditta dell’Anas in cantiere. Inizieranno a sistemare il torrente Mella per poter accedere ai luoghi di intervento e dovrebbero iniziare la realizzazione di micropali nella zona in frana, poco prima del torrente. Oggi è stata una viabilità pedonale che sarà chiusa con l’avvio degli interventi. Gli interventi sulla statale dovrebbero durare circa 15 giorni. Poi ci saranno altre opere a protezione della strada: si arriva a 30 giorni. A 30 giorni è stato previsto il senso alternato. Stiamo aspettando la relazione tecnica dell’Anas, ma questo è emerso. Come già visto sui luoghi non credo ci siano altre alternative per un altro collegamento da realizzare prima di questo intervento”.

Servizio navetta di Atm

Intanto c’è stata una comunicazione di Atm: “Dopo aver modificato, in via provvisoria, il percorso e gli orari delle linee 32 e 33bis, compreso tra Ponte Mella e il bivio di contrada Corridore, a San Saba, al fine di agevolare gli spostamenti dei residenti della zona e ridurre il più possibile i disagi, l’Azienda trasporti ha deciso di attivare nei giorni infrasettimanali un servizio navetta. Le navette faranno la spola tra il villaggio e i due capolinea (Spartà e Pontegallo)”, fa sapere Atm.

