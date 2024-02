La Cittadella Universitaria ospita il “I Trofeo Colapesce” di apnea indoor

Presso la piscina coperta in gestione all'Unime atleti provenienti da tutta la Sicilia si sfideranno nella giornata di domenica

MESSINA – Il 1° Trofeo Colapesce di Apnea Indoor è una gara Selettiva Nazionale valida per l’accesso ai Campionati Italiani, inserita nel calendario ufficiale della Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee). La manifestazione si svolgerà domenica, 4 febbraio 2024, presso la piscina coperta della Cittadella Universitaria messinese dell’Annunziata, organizzata dall’Asd Cacciatori Subacquei Messina.

Sono presenti in acqua circa 33 atleti provenienti da tutta la Sicilia: di questi, sono 11 gli atleti in gara provenienti da Messina e provincia. La competizione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Messina, dopo il successo, quasi sperimentale, della gara organizzata lo scorso anno nello stesso impianto sportivo in collaborazione con il club milazzese Capo Milazzo Diving.

Le specialità in apnea

Tredici, tra maschili e femminili, le categorie su cui si sfideranno gli atleti e 3 le specialità in cui si sono cimentati: la rana subacquea, e la dinamica con attrezzi. Nella prima l’atleta percorre un tragitto sott’acqua, senza l’ausilio di attrezzature, se non occhialini, cuffia e muta in neoprene, cercando di raggiungere una determinata distanza nel rispetto dei tempi dichiarati in partenza; nella seconda l’atleta potrà avvalersi delle classiche due pinne o di una monopinna. Particolarmente spettacolare quest’ultima disciplina per la quale, l’impiego di questa potente pinna a pala unica conferisce all’atleta in gara la classica andatura da delfino.

L’impianto sportivo della cittadella universitaria, gestito dalla Ssd Unime, che sarà palcoscenico di una disciplina che nella città di Messina ha fatto solo sporadiche e poco recenti apparizioni è un impianto che sicuramente ben si presta a garantire le migliori condizioni di gara agli atleti, e spazi in tribuna coperta agli spettatori che possono godersi, da posizione privilegiata, tutte le fasi della gara.

