La condizione femminile tra ieri e oggi: incontro con il Cedav - Tempostretto

Lunedì 18 il liceo linguistico "Modica" organizza un momento pubblico alle 9 e poi la visione del film "C'è ancora domani"

MESSINA – Il tema della violenza contro le donne apre la settimana culturale del liceo linguistico “Stelio Vitale Modica”. Arrivata alla sua 11esima edizione, l’ormai consueta Open Week dell’Istituto di via Primo Settembre vedrà la scuola aperta a tutta la cittadinanza per un momento di didattica laboratoriale e di orientamento. Con questo scopo, si inizia lunedì 18 con il Cedav. Alle 9, il Centro donne antiviolenza, che da anni opera a Messina a tutela di donne in condizioni di fragilità, terrà un incontro pubblico.

A seguire, alle 11, al Cinema Apollo, verrà proiettato il film “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi. Il film racconta la condizione femminile nell’immediato dopoguerra e le prime elezioni in cui votarono le donne italiane.

Il programma dell’Open Week prosegue fino a venerdì.

Immagine del film “C’è ancora domani”, dalla pagina Fb Vision Distribution.