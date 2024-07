La Curva Sud contro la società, il Messina atteso alla prova dei fatti

I tifosi contestano con uno striscione, il silenzio e i tempi lunghi della società non sono più giustificati

MESSINA – Uno striscione comparso venerdì notte nelle vicinanze dello stadio “Franco Scoglio” ha preso di mira la proprietà. Parole non gentili rivolte alla famiglia Sciotto, richiamandone la provenienza, e che viene definita “chiacchierona” e un’inequivocabile richiesta di farsi da parte, “fuori dai c******i”, la firma ‘Curva Sud’. Toni molto duri ma è difficile dare torto ai tifosi che si sentono presi in giro da questa società. Spesso per sottolineare le mancanze e gli errori del passato si diceva “siamo una società di …” e si affiancava il nome di una categoria inferiore alla Serie C.

Purtroppo non sarebbe neanche questo il caso perché la Reggina in Serie D sta lavorando sul mercato e ha annunciato proprio oggi Nino Ragusa. Scendiamo di un paio di gradini e in Promozione, con richiesta di ripescaggio in Eccellenza già avanzata, la Messana ha già annunciato organigramma e l’allenatore della prossima stagione.

Le scuse del Messina ma ora servono i fatti

È vero che il presidente Sciotto è stato operato e gli vanno fatti i migliori auguri di pronta guarigione, ma non è possibile che una società professionistica senza il suo patron non si muova in nessuna direzione. È surreale che sia stato lo stesso Giacomo Modica tempo fa ad annunciare in prima persona il suo rinnovo per la panchina, premettendo proprio in quell’occasione che non era giusto per la piazza non sapere dopo tanto tempo.

L’allenatore ha avuto un tatto che la società, con ancor più tempo che è trascorso, sembra non avere e la presa di posizione della Curva Sud con lo striscione esposto sembra dire che la misura è colma. L’eventuale scusa della trattativa potrebbe non reggere, a meno a vedere quanto successo in provincia dove sia Città di Sant’Agata, Serie D, che Milazzo, Eccellenza, hanno delle nuove proprietà e la transizione ha richiesto durate decisamente minori dei tempi biblici che si stanno avendo per il Messina.

Tra l’altro uno degli ultimi comunicati ufficiali del club diceva chiaramente che il nuovo direttore sportivo sarebbe stato indicato dagli acquirenti del pacchetto di maggioranza della società, quindi a meno di aver veicolato un’informazione inesatta la trattativa è stata chiusa e non ancora rivelata. In tutto questo il tempo passa, il Messina nei prossimi giorni dovrebbe già essere in ritiro in vista degli impegni sportivi che incombono a meno di un mese. Ma anche avendo il ritiro, la nuova società e tutta la macchina al completo, mancano ancora i giocatori. I tifosi giustamente non ci stanno pensando già all’ennesima partenza che vedrà il Messina impegnato a lottare nelle ultime posizioni e a questo punto, siamo d’accordo con loro, le dichiarazioni non bastano più. Servono fatti e servono al più presto.

