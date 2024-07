Il mercato del Messina non parte e il capitano Ragusa va alla Reggina

Antonino Ragusa firma oltre lo Stretto, il ds Pavone cerca due attaccanti e propone un rinnovo

MESSINA – Si lavora in silenzio in casa Messina, quasi a non voler disturbare. Il ds Pavone starebbe trattando degli attaccanti e un rinnovo di un calciatore di cui Modica non si vuole privare. Nel frattempo le altre squadre, specie le avversarie in serie C, piazzano colpi. E oltre lo Stretto di Messina capita anche che la Reggina accolga a braccia aperte il capitano dei biancoscudati nella scorsa stagione. Antonino Ragusa infatti giocherà in maglia amaranto nella prossima stagione in Serie D.

Ragusa aveva un ingaggio importante col Messina ed era in scadenza di contratto. Quindi libero di firmare altrove e la società non aveva intenzione di provare a trattenerlo. In due stagioni l’esterno offensivo che ha giocato in Serie A col Sassuolo ha messo insieme in campionato 48 presenze, due reti, importantissima quella contro la Gelbison che è valsa la salvezza ai playout, e tre assist.

Si allontanano dal Messina

Tra i calciatori che erano in scadenza e si sono accasati in altra squadra c’è Vincenzo Plescia, l’attaccante che ha segnato solo gol spettacolare in maglia biancoscudata si trasferisce al Renate, per lui è un ritorno. Altro attaccante che era comunque in uscita, perché di ritorno alla Spal dopo il prestito, è Marco Rosafio, in questo caso però l’esterno mancino sembra pronto a ripartire e sembra che ancora il Renate sia interessato.

Passando alla difesa il centrale Federico Pacciardi potrebbe restare rinnovando, il Messina sembra voglia tenerlo, ma al tempo stesso ha ricevuto l’interesse di altre squadre, circolano i nomi di Carpi e Potenza. A terremotare un po’ l’ambiente Messina sono invece i calciatori ancora sotto contratto e che stanno ricevendo offerte o quantomeno interessamenti da altre squadre. Sia Marco Manetta, dopo una comunque positiva stagione, avrebbe interesse, e di sicuro ce lo ha anche Michele Emmausso puntato dal Foggia dove a fare il mercato da qualche settimana è l’ex ds del Messina, Domenico Roma.

Il prossimo anno in biancoscudato?

Come detto il Messina lavora in silenzio, con questa fuoriuscita di attaccanti il direttore sportivo Giuseppe Pavone sembra stia puntando a portare in riva allo Stretto Federico Dionisi, punta centrale classe 1987 tesserato fino a giugno con la Ternana, e Andrea Magrassi, punta centrale classe 1993 attualmente sotto contratto con il Cittadella che milita nel girone B di Serie C.

Altra pista calda è quella che vedrebbe Damiano Lia restare in biancoscudato, le parti starebbero parlando circa il suo rinnovo, mister Modica vorrebbe tenerlo. Mentre contestualmente il Messina avrebbe chiesto la disponibilità al Frosinone per un eventuale nuovo prestito di Pierluca Luciani.

Tra coloro che invece hanno terminato a giugno la loro avventura col Messina, ma sarebbero disponibili a restare e quindi aspettano le mosse della società sappiamo esserci il portiere Ermanno Fumagalli, ma vorrebbe garanzie di giocare, e le parti sembrano allontanarsi con Pavone che sta puntando Flavio Curtosi, quest’ultimo chiaramente più giovane. Ma anche Francesco Giunta, messinese doc, ha l’opzione di restare al Messina come prima scelta e attende eventuali mosse della società.