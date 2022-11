La droga viaggiava sul bus, manette al corriere con 5 kg di marijuana - Tempostretto

L'uomo, proveniente dal napoletano, è stato fermato allo sbarco dei traghetti

MESSINA – Un corriere della droga napoletano è stato intercettato ed arrestato allo sbarco dei traghetti a Messina. Viaggiava su un pullman di linea con 5 kg di marijuana nascosta nel bagaglio. Lorenzo Pagano, 54 anni, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La “marija” è stata sequestrata.

Portato davanti al giudice per la direttissima, è stato difeso dall’avvocato Gianmarco Silvestro che ha chiesto ed ottenuto per lui che gli fossero concessi i domiciliari, in attesa del processo.

foto di repertorio